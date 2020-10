PinkWeb doet mee aan European Cyber Security Month

European Cyber Security Month is op 1 oktober begonnen. Deze jaarlijkse bewustwordingscampagne van de EU is gericht op vergroten van bewustzijn van cyberveiligheidsbedreigingen en bevorderen van cyberveiligheid. Belangrijk, vinden ze bij PinkWeb. Daarom besteedt het bedrijf uit Amersfoort deze maand extra aandacht aan dit onderwerp.

Ieder jaar vinden tijdens de ECSM in heel Europa honderden activiteiten plaats om ‘veilig en verantwoord online zijn’ te promoten. Denk aan presentaties, workshops, trainingen etc., waarin informatie, goede voorbeelden, tips en tools worden gedeeld. Dit gebeurt al sinds 2012, toen oktober voor het eerst in het teken stond van cyberveiligheid.

Meeste aanvallen gericht op mens

‘De ECSM is voor ons een mooi initiatief om bewustzijn te creëren bij onze werknemers en onze klanten’, legt Harmen Thiewes, Information Security Officer bij PinkWeb, uit. ‘Cyberveiligheid is meer dan technisch alles op orde hebben. De meeste aanvallen zijn gericht op de mens via social engineering. Het is dus enorm belangrijk om mensen te informeren en helpen zodat ze zich hiertegen kunnen wapenen.’

Wat gaan we doen?

Wat kunnen klanten en werknemers deze maand van PinkWeb verwachten? Harmen: ‘We hebben voor onze medewerkers e-learnings gepland waarin we op een leuke manier aandacht vestigen op informatiebeveiliging. Eind oktober organiseren we een quiz waarin de winnaar de Cyber Security Award krijgt. Voor onze klanten publiceren we deze maand extra artikelen over cyberveiligheid, waarin we informatie en handvatten geven, en vertellen hoe PinkWeb omgaat met informatiebeveiliging.’

Gedeelde verantwoordelijkheid

Op die manier hoopt PinkWeb hun steentje bij te dragen aan meer bewustzijn omtrent cyberveiligheid. De slogan van de ECSM is ‘cyberveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid’. Hier is PinkWeb het volledig mee eens. ‘We leveren een platform dat wordt gebruikt om online samen te werken en zijn ons bewust van de vertrouwelijke informatie die hierin wordt verwerkt. Online werken kent risico’s en we zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om deze in kaart te brengen en bewustzijn te vergroten.’

