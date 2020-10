Ondanks corona veel nieuwe cafés en restaurants

Tijdens de eerste zes coronamaanden zijn er bijna 4.700 nieuwe horecabedrijven opgericht. Dit blijkt uit navraag van BNR bij de Kamer van Koophandel.

Lichte daling

Er zijn dit jaar minder cafés en restaurants bijgekomen dan vorig jaar. Maar de daling in de zomermaanden was amper 10 procent. Dat ondernemers zich niet laten afschrikken door alle negatieve berichten, heeft meerdere redenen. Een deel van de ondernemers was al ver vóór de uitbraak van het virus begonnen met de voorbereidingen, denkt Koninklijke Horeca Nederland-voorzitter Robèr Willemsen. ‘Je besluit niet nu om volgende maand een horeca-zaak te beginnen, dat kost tijd. Veel plannen zijn al afgelopen jaar gemaakt.’

Overrompeld

Wat waarschijnlijk ook meespeelt is dat er door corona een hoop interessante locaties zijn bijgekomen. ‘Als je voor relatief weinig geld aan je droomlocatie kunt komen en je hebt de middelen om het zonder steun nog even uit te zingen, kan dat interessant zijn.’ Bovendien zijn ondernemers volgens Willemsen overrompeld door de tweede lockdown. ‘Ik vond dat het in de horeca wat betreft virusbestrijding meer dan goed ging. Die sluiting zag ik ook niet aankomen.’ De brancheorganisatie waarschuwt al maanden voor een failissementsgolf in de horeca. Vooralsnog ligt het aantal faillissementen hooguit op enkele tientallen per maand.

Bron: BNR