RA’s: CDA had lijsttrekkersverkiezing over moeten doen

Volgens RTL Nieuws hebben twee registeraccountants er in augustus bij het CDA op aangedrongen dat de lijsttrekkersverkiezing overgedaan moest worden. De verkiezing was zo gebrekkig georganiseerd dat de partij ‘allesbehalve een winnaar had kunnen aanwijzen’.

De omroep heeft een brief van de twee RA’s in handen gekregen die is gericht aan het bestuur van het CDA. Dat heeft tot nog toe geen melding gemaakt van de bevindingen van de twee. De verkiezing was omstreden; zo moest er opnieuw gestemd worden omdat het systeem niet waterdicht bleek. Na afloop kregen CDA-leden bovendien bedankjes van een kandidaat op wie ze niet hadden gestemd. Er kwam een snel onderzoek van een ICT-bureau: binnen een dag werd geconcludeerd dat Hugo de Jonge terecht tot winnaar was uitgeroepen.

Rapport deugde niet

Dat was voor twee RA’s, niet betrokken bij het CDA, reden om in de pen te klimmen. Ze willen anoniem blijven, presenteren zich als ‘bezorgde burgers’ en hebben het openbare rapport bekeken. Hun conclusie: er deugt weinig van. Er was bijvoorbeeld maar één persoon betrokken bij ontwerp, bouw, test en ondersteuning van de tool die de digitale verkiezing regelde. ‘Het betekent dat waarborgen in de organisatie die voor betrouwbare uitkomsten moeten zorgen, ontbreken.’

Controle niet meer mogelijk

Er was daarnaast geen mogelijkheid om de uitslag te controleren aan de hand van zogeheten logs. Maar die zijn direct na de verkiezing vernietigd. ‘En dus kun je niet meer vaststellen of de uitslag ook echt de wens van de kiezer weergeeft. Want je moet er rekening mee houden dat er ingegrepen is in het proces.’ Er kan niet meer worden gecontroleerd of gegevens zijn aangepast. Het CDA-bestuur verwijst naar privacyregels als reden voor het direct laten verdwijnen van de logs. Maar dat vinden de RA’s niet geloofwaardig. Zij noemen het een zeer ongebruikelijke handelswijze. Bovendien is een controle per definitie al niet meer mogelijk omdat de benodigde gegevens zijn vernietigd. In hun brief adviseren de RA’s het CDA bestuur om nader onderzoek te laten doen. ‘De tekortkomingen zijn zo ernstig zijn dat het ‘enige passende’ is een nieuw onafhankelijk onderzoek instellen en het opnieuw organiseren van een lijsttrekkersverkiezing.’

Volgens de partij is de brief van de RA’s beantwoord. Het CDA houdt vol dat ‘er geen grove onregelmatigheden zijn gevonden die van impact zouden zijn geweest op de uitslag van de stemming’.

Bron: RTL Nieuws