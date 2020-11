Vijf redenen waarom je als accountant niet meer zonder app kan

Veel accountants werken vandaag de dag wel online. Of het nou gaat om documenten digitaal delen of digitaliseren van boekhouding, jaarrekening en belastingaangifte. Het is anno 2020 niet per se nieuw. Hoe ben je dan als accountant nog wel vernieuwend? Met een app! In dit artikel lees je waarom je als accountant echt een app moet willen.

Zonder app loop je achter

Begin dit jaar meldde de KvK dat het aantal startende ondernemers van 18 jaar en jonger met 70% was toegenomen in 2019. Zelfs als je deze cijfers niet meerekent, is het logisch dat er ieder jaar ondernemers van een jongere generatie bij komen. Deze jongere generatie groeit op met apps en vindt het bijna vanzelfsprekend dat overal een app voor is. Met andere woorden: je bent automatisch toekomstbestendiger wanneer je met klanten samenwerkt in een app.

De app is je personal assistant

Of je nu offline of online werkt, je klanten moeten soms acties uitvoeren. Een document doornemen, iets goedkeuren, een vragenlijst invullen… Hier moet je als accountant dan op wachten en soms moet je achter acties aan. Dat kost tijd. Een goede app verstuurt notificaties en pushberichten wanneer een actie van je klant vereist is en ook wanneer een herinnering op z’n plaats is. Dit hoef je dus niet meer zelf te doen.

Werken in een app gaat snel

Online samenwerken met je cliënten gaat al sneller dan op papier, maar in een app gaat het nóg sneller. Je klant hoeft namelijk niet meer bij een computer te zijn, in te loggen, eventueel in verschillende pakketten, een website te navigeren enzovoorts. In plaats daarvan kan hij de app installeren en vanaf zijn telefoon meteen aan de slag. Op ieder moment en vanaf iedere plek.

Een app zorgt voor een persoonlijk gezicht

Dit klinkt misschien gek omdat digitalisering doorgaans niet meteen wordt geassocieerd met ‘persoonlijk’, maar met een goede app kan het voor je klant wel zo voelen. Je bent als accountant namelijk altijd dichtbij. Zo kun je sneller schakelen met je klanten. Als de app ook nog een mooie, eigen vormgeving heeft dan draagt dit extra bij aan het persoonlijke gevoel.

Werken in een app is makkelijk

Last but not least: apps zijn bijna altijd ‘intuïtief’ ontworpen. Dat betekent dat de gebruiker er bijna automatisch doorheen navigeert. Acties uitvoeren via de app is dus vaak makkelijker dan via andere wegen en kanalen. Administratieve taken worden door ondernemers nog wel eens als ingewikkeld gezien, dus hoe makkelijker je dit kunt maken des te beter.

