Van natte handtekening naar digitale krabbel

We hebben tijdens de coronacrisis gemerkt hoe snel ons dagelijkse leven kan veranderen. Ineens zaten veel van ons thuis en moesten we online samenwerken. Hiermee werd digitaal ondertekenen ook erg relevant. Even bij een klant langs voor een krabbel? Nu niet mogelijk. Via de post dan? Duurt lang en laten we eerlijk zijn: het is ouderwets.

Veilig, snel en makkelijk

Daarmee komen we bij het grootste voordeel van de elektronische handtekening: het is snel, makkelijk, veilig en je ontzorgt je cliënt. Met de meeste signing-oplossingen ondertekenen jij en je cliënt in een paar simpele stappen een document. Het proces verloopt volledig digitaal en idealiter via een platform dat je al gewend bent.

Zo bespaar je 1. kosten, op bijvoorbeeld papier en administratieve taken, en 2. tijd, want je werkprocessen verlopen efficiënter. Je verkleint de kans op datalekken door met een veilige oplossing te werken en je versterkt je imago van een modern kantoor. Bovendien ben je voorbereid op de toekomst. De digitalisering van het vak zet door en nieuwe verplichtstellingen op gebied van digitaal aanleveren zijn niet onwaarschijnlijk.

Digitaal visueel ondertekenen

We hebben het al kort aangestipt in de inleiding: het mogen zetten van een handtekening is iets waar je als accountant jarenlang hard voor hebt gewerkt. We snappen dus dat deze ondertekening waardevol is en dat je deze niet zomaar wilt vervangen door een digitaal proces. PDF signing is dan een mooie uitkomst.

Met PDF signing kun je een document fysiek en visueel ondertekenen. Je werkt dus via het digitale proces met de hierboven genoemde voordelen, maar jij en je cliënt ondertekenen ook fysiek en visueel een document. Op de achtergrond wordt het document elektronisch getekend en versleuteld, waardoor de handtekening ook echt waarde heeft.

Signing bij PinkWeb

We bieden binnen onze oplossing Client Online meerdere mogelijkheden voor ondertekenen en PDF signing. We zien hoe belangrijk de handtekening is voor accountants en waarom dit een waterdicht proces moet zijn. Daarom heeft dit onderwerp onze continue aandacht.

Heb je vragen over elektronisch ondertekenen? Laat het ons weten!