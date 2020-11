Tophockeyster Lidewij Welten nieuwe gezicht Crowe Foederer

‘Met haar imposante erelijst, scoringsdrift en teammentaliteit is zij de perfecte personificatie van wat wij “de kracht van Crowe” noemen. Dit schrijft het accountantskantoor over haar nieuwe boegbeeld Lidewij Welten.

6 krachten

Met 12 hoofdprijzen en 212 officiële interlands is Lidewij Welten een grote naam in het professionele dameshockey. Ze pakte tweemaal Olympisch goud en won vier EK’s en twee WK’s. Crowe Foederer ziet in haar het ideale gezicht van de arbeidsmarktcampagne ‘De kracht van Crowe’. Het accountantskantoor heeft in samenspraak met medewerkers zes krachten vastgesteld, waaronder ‘je zorgt voor impact bij je klanten’, ‘je hebt de ruimte om jezelf te ontwikkelen’, ‘je balanceert tussen strategie en praktijk’ en ‘je zet grote stappen dankzij ons internationale netwerk’.

Out of the box

De 30-jarige Welten studeerde Advanced business creation aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en heeft geen financiële achtergrond. Sinds 2018 werkte ze als projectassistent sales bij Artishock, events & marketing. Nu zichzelf ze haar naam aan Crowe Foederer, waar ze overigens niet in dienst treedt. ‘Een accountantskantoor koppelen aan een topsporter, dat is out-of-the-box,’ vindt de tophockeyster. ‘Crowe kijkt duidelijk verder dan de boeken.’ Het concept dat dit kantoor haar voorlegde, ‘samen voor één doel gaan’, vond ze sterk en getuigen van creativiteit. ‘Niet voor niets heb ik ooit gekozen voor een teamsport. Met elkaar naar een doel toewerken en het beste uit jezelf en de mensen om je heen halen, daar geloof ik in.’

Vallen en opstaan

Net zoals de nationale hockey-equipe niet altijd fluitend wint, kunnen ook bedrijven naast een tender of topaccount grijpen. Bij Crowe Foederer ligt de lat hoog. Des te vervelender als het een keer niet loopt zoals gepland. “De kunst is om erboven te staan, te evalueren en lessen te trekken. Ik denk dat je juist succesvol wordt door af en toe te falen, zeker als starter of young professional. Het is vallen en opstaan. Als je geen fouten mag maken, leer je niet optimaal. Daarnaast gaat het erom een veilige omgeving te creëren waarin je door anderen gecorrigeerd en geholpen kunt worden.’ Dat laatste ziet Lidewij ook terug in het veld. “Je kijkt elkaar op zulke cruciale momenten in de ogen, pept elkaar op, maakt misschien een nuttige overtreding en kunt daardoor de situatie omzetten. Dat is de kracht van een goed ingespeeld team.”

Stilstaan bij winst

Wat accountants kunnen leren van topsport? Volgens Lidewij hebben beide de neiging om lang stil te staan bij dingen die fout zijn gegaan maar nogal makkelijk over winst heen te stappen. ‘Eigenlijk zou je dan ook een stapje terug moeten zetten. Stilstaan bij je succes is net zo belangrijk als het inzoomen op de missers.’