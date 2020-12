Coronafinanciering banken aan bedrijfsleven groeit naar ruim 30 miljard

Sinds de start van de coronacrisis in maart hebben Nederlandse banken ruim 169.000 ondernemers geholpen met uitstel van aflossingen, nieuwe leningen of meer kredietruimte. In totaal gaat het om € 30,5 miljard.

Dat meldt bankenvereniging NVB. Vier weken terug stond de ‘steunteller’ bij de banken nog op € 28 miljard. In totaal zijn ruim 40.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, goed voor € 27,6 miljard. ‘Bijna 6.400 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie.’ De garantieregelingen BMKB-C, GO-C en KKC hebben voor € 1,8 miljard aan financieringen gezorgd. Er zijn 129.000 bedrijven die uitstel van betaling hebben gekregen van hun bank; daarmee is voor € 3,1 miljard aan betalingen geparkeerd. ‘Het collectieve uitstel heeft inmiddels plaats gemaakt voor een individuele benadering.’

Verborgen opbouw van schulden

Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink lijken veel ondernemers de crisis nog relatief goed te doorstaan. ‘Banken hebben wel zorgen over de impact op ondernemers van mogelijk verborgen opbouw van schulden.’ Er zijn bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt met verhuurders en leveranciers en voucherregelingen zullen uiteindelijk ook tot terugbetalingen leiden. ‘Op deze wijze wordt economische tegenslag één of twee kwartalen vooruit geschoven, maar zit de pijn er nog aan te komen. Banken staan voortdurend met klanten in gesprek om te bezien of zij nu al de nodige maatregelen kunnen treffen.’ Verzoeken om verder uitstel worden nu individueel beoordeeld. ‘Het aantal klanten dat niet in staat is om weer aan zijn verplichtingen te voldoen, is op dit moment zeer beperkt.’ In de particuliere markt zijn er 37.000 consumenten die van hun bank een betaalpauze hebben gekregen voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat is goed voor een bedrag van € 88 miljoen.

‘Veel ondernemers in de steek gelaten’

Hoewel de NVB voorzichtig optimistisch is, klinkt bij Ikvalbuitendeboot.nl een ander geluid. De site is een initiatief van Kevin de Krieger van het bedrijf SchoolSupply. Hij deed vergeefs een beroep op de TOGS-regeling. ‘Met dit platform hoopt het team achter IVBDB.nl dat men uiteindelijk toch de welverdiende steun ontvangt, want we kunnen zeker nu niemand in de steek laten.’ Het platform vindt dat elk getroffen bedrijf, klein of groot, recht heeft op een vorm van steun. ‘Er worden nog steeds een hoop ondernemers in de steek gelaten.’ De site wil zo veel mogelijk verhalen verzamelen van getroffen partijen en die onder de aandacht brengen van de politiek ‘met aanpassingen van de maatregelen als einddoel’. ‘Zodoende zal uiteindelijk elk gezond bedrijf, klein tot groot, een vorm van steun krijgen waarmee men de corona-crisis moet kunnen overbruggen.’