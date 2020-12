NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance

De NOW Manager van CaseWare koppelt met data-analyse van Full Finance. Hierdoor kunnen accountants een kant-en-klare analyse van hun klanten in een model krijgen. Met deze analyse zijn meteen de bijzonderheden van de klant te zien en kunnen cijfers met meer diepgang worden geïnterpreteerd.

De NOW-regeling en alles wat daarbij komt kijken blijft onverminderd actueel. Dagelijks heb je te maken met klanten die er gebruik van willen maken en jou vragen om het traject in gang te zetten. Waarschijnlijk heb je een goede manier gevonden om deze aanvragen op een overzichtelijke, inzichtelijke en efficiënte manier af te handelen. Dat kan zijn met de NOW Manager van SRA, NOVAK of Cygnus Atratus. Maar uiteraard kun je ook gebruik maken van de onze eigen CaseWare NOW Manager, die we samen met onze implementatiepartner Full Finance hebben ontwikkeld. In dit artikel zetten we het grote voordeel van die laatste optie uiteen.

De NOW Manager in CaseWare

Zoals je weet, is de NOW Manager een werkprogramma dat je per klant doorloopt om tot een goede NOW-beschikking te komen. Dit werkprogramma help je alle benodigde stappen zo efficiënt mogelijk te volgen, waardoor de verschillende onderdelen logisch in elkaar voortvloeien en je automatisch alleen opneemt wat relevant is. Het mooie is dat deze stappen helemaal in CaseWare zijn geïntegreerd. Zo houd je altijd de lijn in de gaten bij een NOW-beschikking en zie je niets over het hoofd. De NOW Manager werkt zowel voor derdenverklaringen en aan assurance verwante opdrachten als voor assurance-opdrachten. Maar er is meer.

Meer inzicht door data-analyse van Full Finance

Nu komen we bij onze samenwerking met Full Finance. In het dossier van je klant bevindt zich een enorme partij informatie. Deze informatie is natuurlijk voor jou inzichtelijk, maar door de bijna oneindige grootte van de data valt het niet mee om er zonder hulpmiddelen iets zinnigs aan te onttrekken. Hierdoor verliezen al deze details hun bruikbaarheid. Door middel van de tool voor data-analyse die Full Finance in Microsoft Power BI heeft gebouwd, ontwaar je de datakluwen in één keer. Opeens is de informatie die je altijd al tot je beschikking had veel inzichtelijker en kun je veel gerichter gaan adviseren naar je klant.

De NOW Manager gevoed met data-analyse

Waarschijnlijk voel je het al aankomen. Als je de NOW Manager koppelt aan de geanalyseerde data van Full Finance heb je goud in handen. Vanuit het datamodel kun je ongeveer de helft van de stappen van je werkprogramma invullen met de data die je in huis hebt. Je krijgt automatisch een voorzet voor het type analyse dat je het beste uit kunt gaan voeren. Zo heb je een uniforme aanpak te pakken waarmee je meteen de bijzonderheden van de klant te zien krijgt en je met veel meer diepgang de cijfers kunt interpreteren. Je toetst eenvoudig of een bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving en je speurt fraude moeiteloos op. Uiteraard scheelt de inzet van data-analyse jou als professional een hoop tijd, waardoor je efficiëntie omhoog schiet. In deze blog van Full Finance lees je meer over data-analyse en de inzet voor de NOW-regeling.

Soepele implementatie met een kleine training

Een bevlogen consultant van Full Finance maakt je online in een tweetal uurtjes wegwijs in de NOW Manager. Voor de data-analyse lever je het materiaal aan, waarna je een kant-en-klare analyse in een model terug krijgt waarmee je voor je klant aan de slag kunt. Je zult al snel merken dat het werken met de analyse ontzettend soepel verloopt. Het mooie is dat je deze werkwijze op meer plekken in je werkproces in kunt zetten.

Bron: https://www.caseware.nl/blog/hoe-full-finance-jouw-now-aanvragen-efficiënter-maakt

