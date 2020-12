Servische oplossing voor personeelstekort wint mondjesmaat terrein

Werk zat in de accountancy, maar er is gebrek aan personeel. Het bedrijf Becky Works biedt daar een Servische oplossing voor, maar kantoren staan nog niet in de rij.

De Nederlandse onderneming heeft in Servië een detacheringsbedrijf opgezet. Dat neemt Nederlandse accountants- en administratiekantoren werk uit handen; dertig medewerkers zijn er inmiddels actief. Mede-eigenaar Sjoerd Heijmans – zijn compagnon Geert Leijen kent hij uit de tijd dat ze samen bij Deloitte werkten – is niet onbekend met de branche, want hij is mede-eigenaar van boekhoudkantoor IBEO. Dat kampte ook met personeelstekort en kon maar geen assistent-accountants en samenstelmedewerkers vinden.

Zelfstandig beslissingen nemen

Heijmans besteedde werk uit aan kantoren in India ‘Op zich liep het redelijk. Totdat mensen daar op handelingen stuitten waarover ze zelfstandig een beslissing moesten nemen. Dat vonden ze hiërarchisch gezien lastig, dus daar liep het telkens vast.’ In 2018 stak Heijmans zijn licht op in Servië en daar vond hij goed opgeleide mensen in een zakelijke cultuur die vergelijkbaar is met Nederland. ‘Daar durven mensen wél een beslissing te nemen.’

Het platte boekwerk

IBEO maakt inmiddels gebruik van elf Becky-medewerkers; accountants- en belastingadvieskantoor KIBO uit Middelharnis (25 werknemers) maakt inmiddels gebruik van twee Serviërs. Partner Martin Boogaard zegt dat het niet veel goedkoper is dan Nederlandse mensen aannemen. ‘Maar voor het platte boekwerk is het lastig om hier het juiste personeel te vinden. In mbo’ers moet je veel tijd en energie stoppen. Maar hbo’ers en universitair geschoolden zijn ambitieus en willen dat platte boekwerk liever niet. Die hou je dus niet lang gemotiveerd.’ Boogaard ziet het wel zitten om meer Serviërs in te schakelen, maar ziet bij collega’s aarzeling: ‘Het is in Belgrado, het is ver weg, het zal wel niet werken: dat is in de accountancy standaard de reactie. Maar wij denken in onze branche te veel in vaste patronen.’

‘We kunnen gewoon zien wat ze doen’

De SRA staat niet te springen: ‘Wij zijn geen fan van outsourcing, juist vanwege de kwaliteitsborging van Nederlandse wet- en regelgeving die hier steeds stringenter wordt.’ Boogaard stelt dat naleven van de regels geen probleem is. ‘Wij kunnen gewoon zien wat ze daar doen. De controlewerkzaamheden veranderen niet. Of er nou een medewerker daar zit, of vanwege corona thuis of bij ons op kantoor: de procedures van je kantoor blijven hetzelfde. Je moet ze alleen in het Engels vertalen.’

Bron; FD