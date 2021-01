Smiley bracht vooral accountant aan het lachen

De smiley, wie kent ‘m niet? Het uit 1963 stammende lachebekje heeft niet de ontwerper, maar een afgestudeerd accountant schatrijk gemaakt. Die overleed afgelopen week op 86-jarige leeftijd.

De Amerikaan Harvey Ball tekende het bekende figuurtje voor het eerst in opdracht van een levensverzekeraar die de stemming er bij het personeel in wilde houden. Ball deed er naar verluid 10 minuten over. Hij koos geel paper omdat dat er ‘zonnig en vrolijk’ uit zag en kreeg voor het ontwerp 45 dollar op zijn bankrekening bijgeschreven.

Aan het begin van de jaren zeventig zag afgestudeerd accountant Bernard Spain, met zijn broer Murray eigenaar van het Hallmark-kaartenimperium, de potentie van de smiley. Hij claimde als eerste de rechten op het gebruik van de afbeelding, die 50 miljoen keer werd verkocht op buttons, posters, mokken, T-shirts en nog veel meer voorwerpen.

Inmiddels heeft de Smiley Company de rechten in bezit; vorig jaar leverde dat 200 miljoen dollar op.