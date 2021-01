Accountant heeft goede eigen administratie: alle klachten ongegrond

Een ontevreden klant stapte naar de Accountantskamer. Maar die veegde alle klachten van tafel. De beschuldigde register-accountant bleek zijn eigen administratie goed op orde te hebben en kon alle beschuldigingen makkelijk weerleggen.

Zaak:20-1235 ANONIEM RA

Een accountantskantoor deed sinds medio 2014 de administratie van een bedrijf in grond-, weg- en waterbouw. Het kantoor verzorgde elk kwartaal de aangiften omzetbelasting en jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting. De opdracht was alleen mondeling overeengekomen. In de jaren dat het accountantskantoor werkzaamheden voor de klant verrichtte, zijn er meermalen problemen geweest met de belastingdienst. Het betrof onder meer afdrachtsverschillen met betrekking tot de btw, definitieve aanslagen inkomstenbelasting (op basis waarvan klager nabetalingen moest doen) en niet ingediende suppletieaangiften. In februari 2019 liet de klant weten ontevreden te zijn en de doorlopende opdracht per direct stop te zetten. Er waren nog drie facturen onbetaald. In juni 2020 werd na een gesprek een betalingsregeling afgesproken.

Klacht bij tuchtrechter

Desondanks stapte de ontevreden klant naar de Accountantskamer. De register-accountant zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Er werden vijf klachten ingediend:

a. De klant verzocht meermalen om een adviesgesprek, maar dat vond nooit plaats;

b. Er is nooit overleg geweest over het aanpassen van voorlopige aanslagen, wat heeft geleid tot zeer hoge aanslagen, betalingsregelingen en financiële problemen;

c. De klant kreeg vrijwel nooit kopieën van de boekhouding en van zijn aangiften;

d. De klant heeft meermalen verzocht om toezending van stukken uit periodes waarvan de facturen al waren betaald; toch kreeg hij hiervoor ook facturen;

e. Over de jaren 2014-2016 zijn geen suppletieaangiften ingediend.

Makkelijk aan te tonen

Geen van de klachten bleef voor de tuchtrechter overeind. Zo kon de accountant makkelijk aantonen dat er wel degelijk ruimte was voor overleg en dat dit ook had plaatsgevonden (klacht a). Ook over de aangiften inkomstenbelasting (klacht b) is met de klant regelmatig overleg geweest. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het accountantskantoor de belastingdienst namens de klant gedurende een aantal jaren om uitstel van betaling en gespreide betaling heeft verzocht. Dat de klant vrijwel nooit kopieën van de boekhouding en van zijn aangiften kreeg (klacht c) bleek niet onderbouwd terwijl de register-accountant wél met bewijs kwam dat die kopieën wel degelijk zijn verstrekt.

Geen opdrachtbevestiging

De vierde klacht ging over het berekenen van kosten voor het versturen van stukken. De Accountantskamer stelde vast dat het verstrekken van stukken normaliter is geregeld in de opdrachtbevestiging. Omdat deze er in deze casus niet was, is onderzocht om welke stukken het precies ging. Op de zitting bleek dat het stukken betrof die de klant bij het accountantskantoor had opgevraagd nadat de opdracht was beëindigd. Een aantal facturen had de klant op dat moment nog niet voldaan. Voor het verstrekken van stukken zijn kosten in rekening gebracht. De Accountantskamer is van oordeel dat het niet onredelijk is dat de accountant voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet vallen onder een opdracht een kostenvergoeding in rekening brengt.

Eigen verantwoordelijkheid

Tot slot klachtonderdeel e. Over de jaren 2014-2016 zouden geen suppletieaangiften zijn ingediend. De register-accountant verweerde zich door op te merken dat het de belastingplichtige zelf is die verplicht is deze aangiften te doen. De Accountantskamer ging hierin mee en vond dat ook deze klacht ongegrond was.