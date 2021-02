Online gokken met onterechte coronasteun: FIOD houdt drie mensen aan

De FIOD heeft in Spijkenisse drie verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met steunmaatregelen. Ze zouden voor diverse bedrijven valse TOGS- en Tozo-aanvragen hebben gedaan.

Het gaat om twee vrouwen van 41 en 21 jaar en een 41-jarige man. Een 60-jarige vrouw wordt eveneens verdacht, maar is niet aangehouden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Er is beslag gelegd op mobiele telefoons en tablets.



Bedrijven wisten van niets

De opsporingsdienst kwam in actie na aangiften van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De drie zouden zich hebben voorgedaan als intermediair die namens verschillende bestaande bedrijven valse aanvragen voor TOGS en Tozo deden. De betreffende bedrijven waren hiervan niet op de hoogte. Op die manier zijn tussen eind april en begin oktober zijn vermoedelijk ten onrechte ruim 50 aanvragen TOGS bij RVO en zes aanvragen Tozo bij de woongemeente ingediend. Uiteindelijk zijn vijf TOGS- en twee Tozo-aanvragen goedgekeurd, waarmee ruim € 30.000 op de bankrekeningen van verdachten is overgemaakt. Het ontvangen geld is gebruikt voor afbetaling van schulden en online gokken.

Eerder meldde de FIOD al dat doorzoekingen zijn gedaan in Den Haag, waar een adres zou zijn gebruikt om voor tientallen ondernemingen TVL-steun aan te vragen.