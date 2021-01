FIOD doet onderzoek naar TVL-fraude na melding banken

Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar enkele personen die als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen TVL zouden hebben aangevraagd, meldt de FIOD. De fiscale opsporingsdienst heeft deze week als onderdeel van het onderzoek een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen ten onrechte TVL hebben aangevraagd en ontvangen. De bewoners zijn mogelijk in het buitenland. Vooralsnog worden aanhoudingen niet uitgesloten, meldt de FIOD.

Signalen banken

Banken hebben signalen gegeven over bijboekingen op rekeningen van ondernemers, waarvan zij vermoedden dat er sprake was van fraude. Uit strafrechtelijk onderzoek van de FIOD bleek bijvoorbeeld dat met één IP-adres, dat door tussenpersonen werd gebruikt, de TVL-aanvragen voor ondernemers werden ingediend bij de RVO.

Strafrechtelijke vervolging

Het vermoeden is dat de verdachte tussenpersonen ter onderbouwing van de aanvragen een veel hogere omzet hebben opgeven dan de daadwerkelijk behaalde omzet, zoals die bekend is bij de Belastingdienst. Er zijn ook ondernemers die mogelijk een deel van de ontvangen TVL aan de verdachte tussenpersonen hebben moeten afdragen, laat de FIOD weten. De tussenpersonen en de ondernemers in dit onderzoek worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting en zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.