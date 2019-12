Jan Zweekhorst nieuwe bestuursvoorzitter SRA

Jan Zweeksloot is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van SRA. Hij treft een vereniging die het afgelopen jaar met 15 leden is gegroeid.

Verbinder

Jan Zweekhorst gaat – samen met het bestuur en het bureau – de komende jaren inzetten op een aantal speerpunten, waaronder kwaliteit. ‘SRA wordt gelinkt aan kwaliteit. Dat kwaliteitsbeeld, deze status quo, moeten we als het ware vastklikken en daar waar nodig verder uitwerken. Dat betekent enerzijds rust aan het veranderfront. Anderzijds kunnen we het kwaliteitsniveau van de diverse disciplines binnen onze gemengde praktijken meer naar elkaar toebrengen, zorgen voor één predicaat. De kracht van SRA is dat we altijd insteken op ‘van, voor en door’ de leden. Dit betekent ook het verder uitbouwen van de ondersteunende rol van en aan kleinere kantoren. Zij maken immers een groot deel uit van ons ledenbestand’, aldus Jan Zweekhorst.

Netto plus 5

Het gaat goed met SRA. Op 3 december maakte de vereniging bekend dat Hut Accountants de SRA-certificering heeft ontvangen, en een dag later kon ook de komst van Bofas adviseurs en accountants uit Rotterdam bekend worden gemaakt. En op 9 december trad Berkendrode Audit toe. Daarmee groeit de vereniging dit jaar met 15 kantoren. Omdat er ook tien kantoren zijn gefuseerd komt de netto-aanwas in 2019 op vijf (375 leden).

Belangenbehartiging

Cees Meijer, directeur bij SRA: ‘De nieuwe leden worden lid vanwege onder meer de belangenbehartiging. SRA vertegenwoordigt een grote groep mkb-accountantskantoren bij diverse overheidsinstanties en branchegerelateerde organisaties. Maar ook de review door SRA zien ze als een belangrijke pré. Het SRA-certificaat gebruiken zij als keurmerk richting (potentiële) klanten. Een ander belangrijk argument voor het lidmaatschap is het Bureau Vaktechniek. De helpdesk en alle vaktechnische publicaties zijn zeker voor de kleinere en middelgrote accountantskantoren van groot belang. Tevens komt een grote groep leden regelmatig bij elkaar om kennis te delen of met elkaar te sparren over actuele zaken in de branche. En dat is de kracht van onze vereniging. Met, door en voor de leden. ’

Stevig verankerd

Op donderdag 12 december blikte scheidend SRA-voorzitter Paul Dinkgreve tijdens de Algemene Ledenvergadering terug op 30 jaar SRA. De oprichting vond eind jaren tachtig plaats tegen de achtergrond van de discussie over het accountantsberoep. Het ging toen onder meer over vakbekwaamheidseisen en certificeerbevoegdheden van AA’s en RA’s, en de eindtermen van opleidingen. Aanvankelijk alleen bedoeld voor RA’s staat het lidmaatschap sinds 1995 ook open voor accountantskantoren met certificeerbevoegdheden. Binkgreve maakte de balans op: ‘Anno 2019 ontzorgen SRA-kantoren samen meer dan 55% van het mkb met personeel en 190 SRA-kantoren met een Wta-vergunning bedienen 34% van de wettelijke controlemarkt.’

Nieuw SRA-bestuur

Jan Zweekhorst is vennoot en senior fiscalist bij BLM Accountants & Adviseurs in Veldhoven. Als bestuursvoorzitter van SRA krijgt hij Roland Ogink RA als vicevoorzitter naast zich. Hij is door de ALV herbenoemd. Stephan Seijkens RA wordt penningmeester en ing. Harry Marissen AA secretaris. Diana Clement AA RA is benoemd in het bestuur, evenals Paul Dinkgreve RA. Hij blijft aan SRA verbonden als bestuurslid en voorzitter van de Commissie Kwaliteit Vaktechniek.

Foto: SRA.