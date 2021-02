Accountant: ‘NOW-afrekening nieuwe toeslagenaffaire?’

SZW schat dat 60 procent van de werkgevers die NOW1-subsidie kregen geld moeten terugbetalen. In misschien wel duizenden gevallen moet er meer steun worden terugbetaald dan is ontvangen. Ondernemers ervaren dat als een boete. SZW en UWV zijn vooralsnog doof voor protesten.

NOW1

De spelregels leken simpel. Wie te veel NOW1 ontving, toch personeel ontsloeg of fout zat met de loonkosten, moet steun terugbetalen. En die bedragen liegen er niet om. Er zijn veel ondernemers die feitelijk meer terugbetalen dan ze bij de aanvraag ontvingen. NBA-woordvoerder Lukas Burgering noemt de NOW1-afrekening van UWV in dagblad De Stentor ‘niet in lijn met de geest van de regeling’.

Boete

Bij de aanvraag voor NOW rekent UWV het percentage omzetverlies mee, bij de terugbetaling niet. Dat heet geen boete, maar veel ondernemers voelen dat wel zo. ‘Daar gaat het heel erg mis, want er is lang niet altijd sprake van fraude’, zegt Brand Timmer van accountantskantoor Timmer in De Stentor. Ondernemers hebben het gevoel dat ze een boete krijgen. Dit voelt onrechtvaardig omdat ze naar hun idee niets fout hebben gedaan. Timmer denkt dat honderden tot duizenden ondernemers nu – ‘op het zwaarste moment in hun bestaan’ – hun portemonnees moeten trekken.

Praktijkvoorbeeld

In de krant komt een onderneemster aan het woord die meer moet terugbetalen dan zij ontving. Dat zij nu NOW-steun moet terugbetalen heeft veel te maken met een fantastische decembermaand (2019). Haar salariskosten in januari waren, door de nabetalingen over december, daarmee veel hoger dan het gemiddelde maandloon, maar bij de NOW-aanvraag kon zij dat niet corrigeren, omdat het UWV die automatisch uit de loonadministratie overnam en er geen tijd was voor ‘maatwerk’. De onderneemster ontving hierdoor – zij hield hier rekening mee – zo’n 350 euro te veel. Haar omzetverlies in het eerste kwartaal van 2020 viel ook nog eens mee: geen 45 (zoals ze had opgegeven) maar 32 procent. Dit kwam neer op zo’n 600 euro. Ook dit bedrag zette zij apart.

1000 ontvangen, 2000 terugbetalen

In plaats van een kleine 1000 euro terug te moeten betalen, kreeg de onderneemster van het UWV een terugvordering die twee keer zo hoog is: 2000 euro. De reden: de onderneemster betaalde in maart, april en mei niet maandelijks hetzelfde loon als in januari (dat door de drukke decembermaand te hoog was), maar een stuk minder. Brand Timmer: ‘Het lijkt voor UWV misschien of zij personeel had ontslagen of minder uren had betaald, maar dat was niet zo. En toch krijgt zij gelijk een boete.’ Waar zij bij het voorschot 45 procent omzetverlies x 90 procent van de loonkosten ontving, rekent UWV bij de eindafrekening 100 procent omzetverlies x 90 procent van de loonsom.

Grofmazig

Niet alleen de NBA trekt aan de bel over de rigide interpretatie van de NOW1-regeling, ook Jacco Vonhof van MKB Nederland is bezorgd. Hij spreekt in de krant van ‘schrijnende situaties’. Woordvoerders van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV zeggen in een gezamenlijke verklaring: ‘Dat dit onrechtvaardig voelt, is goed voorstelbaar. De grofmazigheid van de regeling die nodig is om iedereen snel uit te betalen in deze crisisperiode maakt het helaas niet mogelijk de regeling voor iedereen passend te maken. Daarom is afgesproken dat UWV waar mogelijk coulant zal omgaan met de terugbetaaltermijnen.’ Bezwaar maken mag ook. Dat zal door het UWV ‘serieus worden behandeld’.

Toeslagenaffaire

Timmer heeft dat bezwaar voor de onderneemster in het artikel al ingediend. Dat is deze week ‘ongegrond verklaard’. Ze gaan nu in beroep. ‘Hier gaat iets volkomen verkeerd, waardoor een groep Nederlandse belastingbetalers in een hoek wordt gezet waar zij niet hoort te staan.’ In een verwijzing naar de toeslagenaffaire: ‘Ik zou bijna willen vragen: waar hebben we dat eerder gezien? Voorkom dat we straks weer te maken krijgen met zwartgelakte dossiers.’

Bron: De Stentor