Vijlbrief denkt aan versoepelde afbetaling belastingschulden

Voor ondernemers met opgelopen belastingschulden als gevolg van de coronacrisis zit afstel er waarschijnlijk niet in, maar mogelijk wel meer uitstel van betaling. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën overweegt om bedrijven toestemming te geven hun belastingschuld later af te betalen en de betaling uit te smeren over een langere periode. Dat heeft hij donderdagmorgen laten weten in een interview met BNR Nieuwsradio.

Regels afbetaling

Als gevolg van de regeling voor uitstel van belastingbetaling is de belastingschuld van het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen tijd opgelopen tot zo’n €17 miljard. Als de huidige regels worden aangehouden moeten die schulden vanaf 1 oktober 2021 over een periode van drie jaar worden ingelost. Voor een deel van de bedrijven lijkt dat echter een belangrijke belemmering te gaan vormen om na eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen weer in een levensvatbare situatie terecht te komen. Vijlbrief overweegt daarom nu om deze regels aan te passen. ‘We moeten voorkomen dat de bedrijven een emmer water achter hun boot hebben hangen als ze de crisis uitkomen’, zei hij tijdens het radio-interview.

Drie opties voor versoepeling

De staatssecretaris wil de komende maanden drie mogelijke versoepelingen bestuderen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een verschuiving van de begindatum van 1 oktober naar een later moment. Ook denkt hij erover de maximale afbetalingstermijn te verlengen van drie jaar naar langer en overweegt hij de belastingrente te verlagen.

Geen kwijtschelding

Kwijtschelding van belastingen is voor Vijlbrief niet aan de orde, zegt hij. Dat zou volgens de demissionaire staatssecretaris oneerlijk zijn tegenover iedereen die wel heeft betaald. ‘Bovendien is het geld nodig om de overheidsuitgaven te financieren.’

Bron: FD/BNR