Accountantsprotocol NOW 2 gepubliceerd

Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de details gepubliceerd van het accountantsprotocol voor de NOW 2-regeling.

Naast het accountantsprotocol is ook het formulier voor de derdenverklaring die hoort bij NOW 2 gereed. Een accountantsverklaring ter verantwoording van de NOW-steun is nodig voor werkgevers die een voorschot van € 100.000 of hoger hebben ontvangen, danwel een definitief subsidiebedrag vanaf € 125.000. Ook organisaties die gebruik maken van de werkmaatschappijregeling (artikel 7 NOW 2) hebben een verklaring van een accountant nodig.

Wijziging controle bonusverbod

Het accountantsprotocol is voor NOW 2 geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft de controle van het bonus- en dividendverbod, dat niet langer alleen bij aanvragen op werkmaatschappij van toepassing is. De derdenverklaring, voor werkgevers die een voorschot hebben ontvangen tussen de € 20.000 en € 100.000, of uiteindelijk recht hebben op meer dan € 25.000 maar minder dan € 125.000 subsidie, moeten een derdenverklaring overleggen. Die is niet gewijzigd ten opzichte van NOW 1.

Parameters vijfde tranche NOW 3

De parameters voor de zogeheten vijfde tranche van de derde NOW-regeling, die loopt van april tot en met juni, zijn hetzelfde als voor de vierde tranche: het vergoedingspercentage blijft maximaal 85% van de loonsom, de loonsomvrijstelling in de referentiemaand blijft 10%, het minimaal omzetverlies 20% en de forfaitaire opslag 40%. De maximaal vergoede loonsom per werknemer blijft ook in de vijfde tranche tweemaal het maximale dagloon per maand.

Lees hier het Accountantsprotocol behorend bij de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2)

Lees ook de toelichting over de derdenverklaring