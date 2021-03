Twee RA’s op stembiljet moeten hopen op voorkeursstemmen

Op het enorme stembiljet van deze verkiezingen stonden slechts twee RA’s. Een deed mee voor D66 en een voor de ChristenUnie. Zij zijn niet direct verkozen en moeten hopen op voorkeursstemmen.

D66

Bij D66 stond Ojanne de Vries-Chang (37) uit Heerenveen op plek nummer 40. Haar partij boekte een ruimte overwinning maar met de 25 zetels waar D66 nu op staat komt De Vries niet in het parlement. Ze deed Nyenrode. Als zelfstandig accountant werkt zij bij voorkeur voor de publieke sector of het onderwijs. “Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd”, aldus De Vries-Chang. “Ik bouw aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.” Als tweede kamerlid wil zij het verschil maken door circulaire economie gestalte te geven. Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.

ChristenUnie

Ook de ChristenUnie had een RA op de kieslijst, Arend Palland uit Hattem. Hij stond op plek 30. Zijn partij behoudt waarschijnlijk de 5 zetels die het al had. Palland is senior manager bij KPMG waar hij sinds 2013 werkt. Daarvoor was hij vijf jaar in dienst als assistent-accountant bij KRC Accountants & Adviseurs. Hij volgde zijn opleiding bij Nyenrode. Duurzaamheid vindt hij een heel belangrijk thema. “We moeten investeren in de toekomst door het energieneutraal maken van de gemeentegebouwen en investeringen in duurzame energie. Ook het solide op orde brengen van de gemeentefinanciën is belangrijk.”

Ed van der Sande

Vorige week berichtte Accountancy Vanmorgen dat er nauwelijks accountants in de landelijke politiek actief zijn. Daar lijkt dus geen verandering in te komen. Ed van der Sande (VVD) blijft de laatste RA in de Tweede Kamer. Hij zat in het parlement van 2005 tot 2006. Volgens onderzoek zijn accountants rechtser dan gemiddeld.