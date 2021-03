Kamervragen over derden- en accountantsverklaringen NOW-steun

De VVD heeft Kamervragen gesteld aan minister Koolmees over de kosten van derden- en accountantsverklaringen bij de vaststelling van de NOW-regeling. De partij wil onder andere weten of de minister bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is de administratieve en financiële lasten met betrekking tot de derden- en accountantsverklaringen te verlichten.

Ondernemers met meerdere bedrijven betalen bij bescheiden NOW-steun soms meer kosten aan de accountantscontrole dan ze aan subsidie ontvangen, schreef het FD eerder deze week. Ook sommige accountants zelf vinden de kosten te hoog. PwC vindt de controlekosten bijvoorbeeld niet in de pas lopen met het risico. De NOAB stelt zich op het standpunt dat voor holdings dezelfde regels moeten gelden als voor andere bedrijven: bij steunaanvragen tot € 100.000 een derdenverklaring, bij grotere verzoeken een accountantsverklaring.

Kamervragen

VVD-Kamerlid Judith Tielen wil nu van de minister weten of hij de signalen herkent en hoe hij tegen de kwestie aankijkt. Tielen vraagt ook of Koolmees de signalen herkent dat het voor ondernemers steeds moeilijker is om een accountant te vinden die binnen een bepaalde tijd het benodigde werk kan doen, ‘ook omdat naast de NOW-verklaringen er ook druk staat op de oplevering van de jaarstukken in verband met de belastinguitstel? Zo ja, in hoeverre neemt u deze signalen mee in het bepalen van de regelgeving?’ De VVD wil daarnaast weten of minister Koolmees bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is de administratieve en financiële lasten met betrekking tot de derden- en accountantsverklaringen te verlichten, bijvoorbeeld door het sterk vereenvoudigen van de benodigde verklaringen of het samenvoegen van verklaringen.

Kamervragen: Signalen van ondernemers m.b.t. de derden- en accountantsverklaring bij de vaststelling van de NOW-regeling