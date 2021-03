‘Accountantskosten overtreffen soms NOW-steun’

Ondernemers met meerdere bedrijven betalen bij bescheiden NOW-steun soms meer kosten aan de accountantscontrole dan ze aan subsidie ontvangen, schrijft het FD.

Het dagblad, dat eerder al aandacht besteedde aan de NOW-controlerekening, rept van ‘onverwacht hoge kosten’ bij de aanvraag van overheidssteun. Het haalt het voorbeeld aan van Van der Flier Group uit Broek op Langedijk. Dat is een holding met twee dochterbedrijven, waarvan er een – een detacheringsbureau – vorig jaar 40% omzetverlies moest slikken. ‘Ik vroeg de NOW-subsidie aan voor het detacheringsbureau’, zegt ondernemer Ashwin van der Flier. ‘We kregen een voorschot van € 5.262, maar moesten € 5.500 betalen voor de controle door de accountant. Uiteraard hebben wij het voorschot toen snel weer teruggestort.’

Concernregeling voor ruim 500 bedrijven

Een accountantsverklaring is nodig als een holding minder dan 20% van de omzet verliest, maar een of meer van de werkmaatschappijen wel.

In dat geval zou kunnen worden gefraudeerd door met kosten en omzet te schuiven. Volgens Sociale Zaken zijn er 550 NOW-aanvragers die vanwege die concernregeling een accountantsverklaring moeten laten opstellen. Ongeveer een derde heeft inmiddels een gecontroleerde aanvraag ingediend. ‘Waar een derdenverklaring van een belastingadviseur rond de € 1.500 kost, rekenen veel accountants € 5.000 voor hun controle en verklaring’, aldus het FD. De NOAB stipt aan dat er dan ook veel werk gemoeid is met zo’n controle.

‘Niet uit te leggen’

Een ander voorbeeld is een fysiotherapeut met drie werkmaatschappijen die voor een van de BV’s NOW aanvroeg. Tegenover € 44.000 steun staat minimaal € 5.000 voor de controle. De bedrijfsadviseur van de fysiotherapeut vindt dat ‘niet uit te leggen’. Een café-eigenaar die tussen de € 10.000 en € 15.000 aan de accountant betaalt voor een NOW-aanvraag van € 40.000, is het met haar eens.

Accountants vinden kosten zelf ook te hoog

De krant meldde eerder dat PwC de controlekosten evenmin in de pas vindt lopen met het risico. De NOAB vindt dat voor holdings dezelfde regels moeten gelden als voor andere bedrijven: bij steunaanvragen tot € 100.000 een derdenverklaring, bij grotere verzoeken een accountantsverklaring.

In januari liet minister Koolmees al weten niet in te gaan op verzoeken van accountantskantoren om de controle te vereenvoudigen om zo de kosten binnen de perken te houden.

Bron: FD