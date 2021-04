Aandacht voor de klant is het doel van digitalisering

DGAA Cadans is een kleine organisatie waarin aandacht voor de klant centraal staat. Aan het roer staat André de Groot. Hij omschrijft zichzelf als een mensenmens, ‘Ik wil er altijd zijn voor mijn klanten, wat ze ook vragen’, met een grote liefhebberij voor automatisering. RADAR360 en Visma | PinkWeb spelen een belangrijke rol in die automatiseringsstraat.

‘Ik ben in 2011 begonnen met Cadans’, vertelt André. ‘Daarvoor werkte ik in andere organisaties, maar ik merkte dat automatiseringsprocessen altijd stroef verliepen. Toen ik de kans kreeg om opnieuw te beginnen, besloot ik dat wél meteen goed aan te pakken. Niet per se om alles te automatiseren, maar juist zodat ik de ruimte krijg om er voor mijn klanten te zijn. Dat werd uiteindelijk het uitgangspunt bij het bouwen van mijn digitale omgeving.’

No-brainers

Voor zijn gevoel werkt André al zijn hele leven met RADAR360, maar eigenlijk is dat ‘pas’ sinds 2015 het geval. ‘Op een gegeven moment kwam het digitaal werken veel meer in beeld en dacht ik qua CRM: dit moet anders. Brigitte (Buntinx, directeur van RADAR, red.) kwam toen langs en ik was eigenlijk meteen verkocht. Een toegankelijke partij met veel kennis van het vak en een super toegankelijk product. Ik ben meteen ingestapt.’

Visma | PinkWeb volgde een paar jaar later. ‘Ik had Client Online eerder gezien, maar toen vond ik het nog duur en niet per se nodig. Digitale uitwisseling van documenten was nog nieuw en privacywetgeving nog geen hot item. Met de vereenvoudiging van de toenemende digitalisering, opkomst van de cloud en het belang van veilig werken, ingegeven door de AVG, werd Client Online wél heel relevant. Het prijsmodel vond ik inmiddels heel aantrekkelijk en er waren veel koppelmogelijkheden met de software die ik gebruikte. Dat was dus ook een no-brainer.’

Korte lijnen en persoonlijke benadering

Doorslaggevend in zijn keuze was het gevoel dat hij kreeg bij beide leveranciers. ‘Als klein bedrijf vind ik korte lijnen en persoonlijke benadering heel belangrijk. Dat is het uitgangspunt van mijn eigen dienstverlening en zo is het ook bij Visma | PinkWeb en RADAR360. Ik ken de mensen in de organisatie, er wordt altijd doortastend en duidelijk gehandeld en ik krijg super goede ondersteuning. Dat is goud waard.’

Digitale ambachtsman

Beide oplossingen maken nu een groot deel uit van André’s dagelijkse werk. ‘Ik noem ons wel de digitale stratenmakers. Een klein eerbetoon aan mijn vader. Hij was een echte stratenmaker. Een fysieke ambachtsman. Ik durf mezelf nu wel een digitale ambachtsman te noemen. Alle financiële informatie wordt in Yuki verzameld. Dit vormt de basis voor onze jaarstukken via Caseware en aangiftes via Nextens. Na verwerking zijn de jaarrekeningen, publicatiestukken en fiscale aangiften beschikbaar voor onze cliënten en worden ze geautoriseerd en gepubliceerd via Client Online. Veilig en AVG-proof. RADAR is de kern die alle gegevens bewaakt. De ideale straat die me in staat stelt om het proces van administratie tot jaarrekening en aangifte in één dag te doorlopen.’

Spil in werkbewaking en beheer van klantgegevens

André ziet RADAR als de spil in werkbewaking en beheer van klantgegevens. ‘Mijn taken staan bij de klant en als ik een mail niet kan beantwoorden, verplaats ik het naar het taakbeheer in RADAR, waardoor ik er telkens aan word herinnerd. Bovendien heb ik in een muisklik alle informatie van de betreffende klant in beeld.’ Client Online is voor hem het bewakingsproces in de afronding. ‘Klanten krijgen de stukken die ze moeten goedkeuren en die blijven openstaan totdat ze dat doen. Voorheen moest ik dat zelf bijhouden op een notitieblok.’

Klanten maken het vak leuk

Maar wat levert al die digitalisering nou op? Sowieso efficiency, vindt André. ‘Vanuit Client Online kunnen klanten rechtstreeks naar andere pakketten. Zonder dat ze overal apart hoeven in te loggen. Met RADAR heb ik amper werk van klantgegevens up-to-date houden en dat werkt in alle koppelingen door.’

En misschien nog wel veel belangrijker: door het digitaliseren van processen, heeft André tijd voor wat (of eigenlijk: wie) hij het belangrijkst vindt. Zijn klant. ‘Met mijn ideale digitale straat heb ik tijd en ruimte gecreëerd. Die gebruik ik om een goede gesprekspartner te zijn voor mijn klanten en om hen te helpen. Zij zijn namelijk degenen die mijn vak leuk maken, al bijna 40 jaar lang.’