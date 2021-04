‘Echt herstel horeca pas volgend jaar te verwachten’

Vanwege een langere lockdown dan eerder verwacht past het Economisch Bureau van ING haar raming voor de horeca neerwaarts aan. Het omzetverlies uit 2020 wordt dit jaar bij lange na nog niet goedgemaakt. De verwachting is dat het grote herstel pas in 2022 plaatsvindt, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Horeca. Ondanks dat de sector zich in zwaar weer bevindt en de schuld aan banken en de overheid met 50% is toegenomen blijft het aantal faillissementen tot dusverre uitzonderlijk laag.

Grote herstel pas in 2022

Ondanks dat de terrassen volgende week, onder voorwaarden, open kunnen valt de omzetgroei voor dit jaar lager uit dan eerder verwacht. Dit is mede doordat de opening van restaurants niet eerder wordt verwacht dan eind mei. Verwachtte ING in december nog dat de horeca dit jaar een omzetgroei van 35% zou realiseren, inmiddels rekenen de bankeconomen op een omzetgroei tussen de 10% en 15% ten opzichte van vorig jaar. Aangezien de omzet in het derde kwartaal vorig jaar ook sterk aantrok, zal met name het vierde kwartaal het verschil maken. Daarmee wordt echter het omzetverlies uit 2020 eind dit jaar bij lange na nog niet goedgemaakt. De verwachting is dat het grote herstel daarmee doorschuift en pas volgend jaar plaatsvindt.

Laag aantal faillissementen

Hoewel de sector in zwaar weer verkeert blijft het aantal faillissementen tot dusverre relatief laag. Vorig jaar gingen weliswaar 13% meer horecabedrijven failliet dan in 2019, maar zeker in de tweede helft van 2020 en het eerste kwartaal dit jaar ligt het aantal faillissementen beduidend lager dan het langjarig gemiddelde. Dit komt door een drietal factoren: bedrijfsbeëindiging in plaats van faillissement, financiële overheidssteun en toegenomen flexibiliteit bij bedrijven, waardoor ze sneller kunnen op- en afschalen.

Schuldenlast met 50% toegenomen

Door de dubbele lockdown moeten bedrijven drastisch in de kosten snijden en hun financiële reserves aanspreken, voor zover die er nog zijn. Naast het inzetten van eigen vermogen zijn bedrijven ook meer gaan lenen. De schuldenlast aan banken en de overheid is in de horeca in een jaar tijd dan ook met 50% toegenomen. Daarbovenop komt nog de schuld aan leveranciers. De bancaire schuldenlast is met 1,5 miljard euro toegenomen, van 4,4 miljard naar 5,9 miljard. Daarbovenop komen de uitgestelde belastingen (0,8 miljard euro). Vooral dankzij de financiële steunmaatregelen van de overheid weten veel horecabedrijven het hoofd boven water te houden. Vorig jaar ontving de sector 2,8 miljard euro aan loonkostenvergoeding (NOW-regeling) en vergoeding voor vaste lasten.

Bron: ING