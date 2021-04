Nieuwe richtlijn niet-financiële informatie ‘grote stap vooruit’

De nieuwe Europese regels die controle verplicht stellen voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslagen van grote bedrijven, is een grote stap vooruit, vindt PwC. Al staat nog niet vast dat de accountant de aangewezen persoon is die de controle gaat doen.

De Europese Commissie kwam woensdag met een voorstel tot invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die bevat richtlijnen voor de verslaggeving over de duurzaamheid van bedrijven. Die gaan gelden voor bedrijven die aan twee van de drie volgende criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, omzet van meer dan € 40 miljoen en/of meer dan € 20 miljoen aan activa. Het voorstel moet nog door de Brusselse molen; pas volgend jaar wordt een eerste set van standaarden verwacht. De duurzaamheidsinformatie moet worden gecontroleerd, maar door wie is nog niet vastgesteld.

Steviger richtlijn

PwC-partner Arjan Brouwer, tevens hoogleraar externe verslaggeving, vond het hoog tijd dat de regels werden aangescherpt, zegt hij in het FD. ‘Het hing al veel langer in de lucht, maar de commissie zet nu echt een grote stap. De nieuwe richtlijn is veel steviger, met echte standaarden, een vorm van controle en van toepassing op veel meer bedrijven.’ Er zullen in elk geval cijfers moeten worden gemeld over de impact die klimaatverandering op ondernemingen heeft en welk effect ze zelf op hun omgeving hebben. De informatie moet gaan over CO₂-uitstoot, maar ook over waterverbruik, arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en mensenrechten.

Eumedion: internationale standaarden beter

Beleggersvereniging Eumedion is ‘gematigd positief’ over het richtlijnvoorstel, maar zou graag op termijn internationale verslaggevingsstandaarden zien. ‘Alleen in het geval de EU specifieke, eigen doelstellingen heeft op een bepaald duurzaamheidsterrein waarover op internationaal niveau geen overeenstemming bestaat, is er ruimte voor een Europese verslaggevingsstandaard op dat terrein. In alle andere gevallen zou naar de mening van Eumedion de EU de internationale verslaggevingsstandaarden die worden ontwikkeld door de IFRS Foundation moeten volgen.’ Eumedion is er voorstander van dat de externe accountant ten minste een verklaring van beperkte mate van zekerheid over de door beursgenoteerde ondernemingen gerapporteerde duurzaamheidsinformatie moet afgeven. ‘Wel vindt Eumedion dat ten aanzien van de specifieke indicatoren die voor de duurzaamheidsprestaties moeten worden gebruikt, de accountant een verklaring van een redelijke mate van zekerheid zou moeten afgeven. Dit zou volgen Eumedion de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie ten goede komen.’

Werkgevers: werkbaarheid toetsen

Werkgevers denken dat er een wirwar aan regels gaat ontstaan als Europa met eigen richtlijnen komt. ‘We gaan nauwlettend toetsen of de regels werkbaar zijn voor bedrijven in de praktijk en tegen zo gering mogelijke administratieve lasten en kosten’, aldus VNO-NCW in het FD. Invoering van de nieuwe regels gaat een miljard kosten en jaarlijks zullen bedrijven € 3,6 miljard uitgeven om aan de richtlijn te voldoen. Een kleine 50.000 ondernemingen zullen onder de richtlijnen gaan vallen. KPMG schat dat het in Nederland om 500 bedrijven gaat.

Al gaat de richtlijn pas over twee jaar in, bedrijven moeten nu aan de bak, aldus KPMG. ‘De verplichting gaat in voor boekjaar 2023. Je zult dan wel op 1 januari als bedrijf ook je interne controlesystemen op orde moeten hebben’, zegt duurzaamheidsexpert Wim Bartels.

Wie gaat controleren?

Het ligt voor de hand dat de accountant de rol van controleur gaat krijgen, maar dat wordt niet voorgeschreven door de richtlijn: lidstaten moeten zelf bepalen wie die rol op zich neemt. Dat is in lijn met wat de Commissie Toekomst Accountancysector eerder suggereerde; ook andere partijen zouden die controle moeten kunnen doen. Maar toenmalig minister Hoekstra (Financiën) liet vorig jaar doorschemeren dat accountants de meest aangewezen partij zijn. Brouwer (PwC) stipt aan dat, mocht de controle (ook) bij andere organisaties kunnen worden belegd, die dan wel aan dezelfde regels moeten voldoen als accountants.