Nog weinig bedrijven betalen NOW-steun terug

Van de 20.000 bedrijven die tot nu toe weten dat ze NOW-steun moeten terugbetalen, heeft nog maar een klein deel dat ook daadwerkelijk gedaan, concludeert BNR uit navraag bij specialisten.

Voorlopig is alleen voor de eerste NOW-ronde bekend wie er te veel ontvangen steun moeten terugbetalen. Die bedrijven blijken terughoudend; het aantal zal nog oplopen omdat de definitieve berekening nog tot 31 oktober kan worden aangevraagd. BNR sprak met Christiaan Buizer, NOW-expert bij Grant Thornton. Hij ziet veel klanten wachten met het indienen van zo’n aanvraag en het terugbetalen van de NOW-regeling. ‘Veel klanten weten dat ze geld moeten terugbetalen, maar wachten zo lang mogelijk met de aanvraag omdat ze dit nu niet hebben. Zo stellen ze ook de betaling uit. Anderzijds zien we bedrijven die het onterecht vinden dat ze een deel moeten terugbetalen en eerst bezwaar willen maken.’

Geld opzij gezet

Speculeren op een mogelijke kwijtscheldingsregeling is volgens hem niet aan de orde; Buizer ziet zo’n regeling er niet snel komen. Hij geeft ook aan dat veel bedrijven vorig jaar in de eerste NOW-ronde expres veel steun hebben aangevraagd vanwege de onzekerheid over de komende periode en het bedrag opzij hebben gezet. Mogelijk leveren de afrekeningen over de volgende NOW-steunrondes minder bedrijven op die moeten terugbetalen.

Liquiditeitsspook

Bij VRB Adviesgroep zijn nog geen klanten bekend die hebben terugbetaald, maar het bedrijf adviseert dat wel. ‘Heb je een beetje vlees op de botten, start met betalen of maak een potje. In oktober komt de belasting er ook weer aan, dan verwacht ik toch meer faillissementen te zien.’ Volgens voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland waart ‘het liquiditeitsspook’ nog steeds rond boven veel bedrijven. ‘Veel bedrijven zitten krap bij kas en dan ben je natuurlijk terughoudend om te zeggen: nu ga ik even de NOW terugbetalen’. Volgens Biesheuvel zijn sommige bedrijven terughoudend omdat ze anticiperen, bijvoorbeeld op een nieuw kabinet, mogelijke kwijtschelding of een andere steunmaatregel.

