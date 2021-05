‘Visma | PinkWeb is de volgende halte op onze reis’

Van een klein softwarebedrijf naar onderdeel van een grote, internationale speler. PinkWeb heeft de afgelopen twintig jaar een flinke reis gemaakt. Sinds begin april gaat het softwarebedrijf officieel verder als Visma | PinkWeb. Een logische volgende halte op onze route, denkt Managing Director Jelmer Nieuwenweg. In dit interview vertelt hij over de keuze voor de rebranding.

Nou Jelmer, we vallen maar met de deur in huis: hoe kijk jij als Managing Director naar de rebranding?

(Lachend) ‘Dat is een brede vraag, daar kan ik gelijk mijn hele verhaal aan ophangen. Maar kort gezegd: ik ben er blij mee. Het straalt onze ambitie uit voor de toekomst, hoe we willen blijven werken aan het bieden van meerwaarde voor onze klant. Die weg zijn we drie jaar geleden al ingeslagen door onderdeel te worden van de Visma-familie. We maakten die keuze toen omdat we meer aandacht en focus wilden voor het uitbouwen van onze propositie en dienstverlening. Dankzij deze stap konden we dat doen, zonder dat we allerlei randzaken zelf nog hoefden uit te denken. We konden en kunnen gebruik maken van de expertise en faciliteiten van Visma.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?

‘Natuurlijk, meerdere zelfs. We hebben al veel gehad aan de samenwerking met Visma. Het programma voor Security Awareness, resources op gebied van marketing, klanttevredenheid en development, expertise voor onze productinrichting. Maar ook bijvoorbeeld het vergroten van medewerkersbetrokkenheid en het creëren van een fijne werkplek. We kunnen in al deze voorbeelden aanhaken bij Visma en daardoor houden we tijd en energie over om te werken aan wat onze klanten willen.’

Jullie waren dus al onderdeel van Visma, waarom nu ook verder onder die vlag?

‘Het Visma van vandaag ziet er heel anders uit dan het Visma waar we ons drie jaar geleden bij voegden. We zijn in twee jaar tijd van één naar bijna twintig bedrijven in Nederland gegaan. Daar zitten ook meerdere softwareaanbieders in de accountancy tussen. Met die Visma-zusjes kwamen we steeds meer tot de realisatie dat we individueel al goede spelers in de markt zijn, maar dat we daar nog een laag aan toe kunnen voegen. Dat we administratiekantoren en accountants echt kunnen ontzorgen en hen kunnen helpen om hun menselijk en technisch potentieel volop te benutten. Vanuit die gedachte is de Visma Connected Experience voor Accountants ontstaan, waarna we hebben besloten dat we ons dan ook willen hernoemen naar Visma | PinkWeb. Zo willen we benadrukken dat dit onze aandacht heeft en dat we er samen in staan.’

De Connected Experience voor Accountants komt veel voorbij, maar wat is het precies?

‘Eén totaaloplossing is niet altijd de oplossing, daarom is keuzevrijheid de basis van de Connected Experience. De accountancy professional kiest zelf de beste software voor zijn processen, uit het meest complete en innovatieve ecosysteem aan cloudoplossingen. In de Connected Experience profiteert hij van de onderlinge verbondenheid van deze systemen. We willen dat de Visma-oplossingen naadloos met elkaar samenwerken en dat gebruikers uiteindelijk met één account kunnen inloggen in alle producten. Data zal realtime worden uitgewisseld en CRM-gegevens worden automatisch gesynchroniseerd. Ook werken we aan het verkrijgen van inzicht uit data uit meerdere pakketten, zodat accountants een compleet beeld hebben van hun cliënten. Dat doen we natuurlijk samen met onze klanten.’

Zo’n rebranding is toch een grote stap, vind je het ook wel spannend?

‘Een beetje. Ik weet dat bij sommige mensen de zorg leeft dat we heel corporate worden, één groot bedrijf met één product. Die zorg is niet nodig. We blijven gewoon dat kleinschalige, laagdrempelige softwarebedrijf in hartje Amersfoort, waar korte lijnen en persoonlijke benadering belangrijk zijn. De best-of-breed gedachte blijft centraal staan, want dat is onze kracht. En op onze roadmap, die we gewoon nog zelf vaststellen, staan prachtige ontwikkelingen. Met andere woorden: heel veel blijft hetzelfde. Maar we zijn ook trots om te laten zien dat we bij Visma horen. Dat we dezelfde waarde hechten aan belangrijke zaken als kwaliteit, cybersecurity en innovatie.’

Hoe kijk je naar de toekomst als Visma | PinkWeb?

‘Ik heb er zin in. We hebben grote plannen waarbij we de ondersteuning vanuit Visma goed kunnen gebruiken. Zo breiden we onze developmentorganisatie met 50% uit, gaan we nog meer aandacht besteden aan cybersecurity en werken we aan strenge kwaliteitscertificering. En waar ik het meest enthousiast van wordt: we zetten binnenkort een belangrijke eerste stap in de Connected Experience. We gaan ons platform Client Online inzetten als CRM-hub. Dit houdt in dat gebruikers de klantgegevens invoeren of wijzigen in hun CRM-pakket en dat wij ervoor zorgen dat deze automatisch worden gesynchroniseerd in alle andere systemen. Zo besparen klanten tijd en is er minder kans op fouten. Met deze ontwikkeling komen we tegemoet aan een behoefte die al jaren bestaat. Dat vind ik geweldig. Het is ook een mooi voorbeeld van er met elkaar achter komen dat je bestaande oplossingen op een nieuwe, krachtige manier kunt inzetten. Ja, je kunt wel zeggen dat we grote ambities hebben. We willen onze oplossingen versterken en de accountancypraktijk nóg beter ondersteunen. Dat gaan onze klanten zeker merken.’

