Koolmees: slechts klein percentage laat derden- of accountantsverklaring NOW achterwege

Minister Koolmees zegt de signalen te herkennen van ondernemers in het mkb die nogal schrikken van de hoge administratieve en financiële lasten bij de derden- en accountantsverklaringen ten behoeve van de NOW-vaststelling. Toch is er maar een klein percentage werkgevers dat er actief voor heeft gekozen om geen derden- of accountantsverklaring mee te leveren, met volledige terugbetaling als gevolg. Dat blijkt uit Koolmees’ uitvoerige beantwoording van Kamervragen van VVD’er Tielen naar aanleiding van het FD-artikel ‘Kleine BV’s zien NOW-steun verdampen bij verplichte accountantscontrole’ van 29 maart.

Percentage dat accountantsverklaring moet overleggen

In zijn beantwoording wijst de minister veel op de recent aangekondigde verlichting van de administratieve lasten bij de NOW-controle. Daarnaast gaat hij onder meer ook in op het aantal bedrijven dat een accountantsverklaring moet overleggen. Dat blijkt tot nu redelijk in de buurt van het verwachte percentage van tien procent te liggen. Het is op dit moment niet exact te zeggen hoeveel bedrijven een accountantsverklaring moeten overleggen, meldt Koolmees. Bedrijven hebben bij een voorschot vanaf €100.000 of bij een definitieve subsidie vanaf €125.000 een accountantsverklaring nodig. Pas na de sluiting van het vaststellingsloket is een totaalaantal bedrijven (per NOW-periode) te geven. Wel kan op basis van de verstrekte voorschotbedragen een inschatting worden gegeven:

Dit brengt Koolmees tot het beeld dat er minimaal 12.530 voor de NOW I en 7.543 voor de NOW II aanvragen voorzien moeten worden van een accountantsverklaring. Let wel, in deze cijfers is geen rekening gehouden met concerns. Het percentage dat dus daadwerkelijk een derdenverklaring/accountantsverklaring nodig heeft kan dus enigszins afwijken omdat dit cijfers zijn op basis van enkelvoudige aanvragen (loonheffingennummers). Bij de vaststelling van de grensbedragen voor een derden- of accountantsverklaring is de inschatting gemaakt dat ongeveer 10% van de NOW1- aanvragers een accountantsverklaring zal moeten overleggen. Dat komt voor de NOW1 neer op zo’n 13.800 bedrijven. Koolmees heeft nog geen signalen ontvangen dat significant meer bedrijven een accountantsverklaring zullen moeten overleggen dan voorheen was ingeschat. De bovenstaande cijfers onderschrijven dit.

Geen derden- of accountantsverklaring aangeleverd

Tot en met 19 mei jl. zijn 52.483 aanvragen tot vaststelling NOW I binnengekomen, meldt de minister verder onder meer.

Er zijn 2.5452 accountantsverklaringen (4,8% van totaal) ingediend. In 27 gevallen zou op basis van hoogte voorschot/verwachte subsidie een accountantsverklaring verwacht worden, maar heeft de werkgever er actief voor gekozen dit niet te doen (met volledige terugbetaling als gevolg).

Er zijn 9.750 derdenverklaringen ingediend (18,6% van totaal). In 41 gevallen zou op basis van hoogte voorschot/verwachte subsidie een derdenverklaring verwacht worden, maar heeft de werkgever er actief voor gekozen dit niet te doen (met volledige terugbetaling als gevolg).

Wanneer er wel een verklaring wordt meegestuurd maar dit niet de juiste verklaring is, krijgt de werkgever de kans om dit te herstellen. Het ministerie van SZW, specifiek de directie Uitvoering van Beleid (UVB), controleert de ontvangen derdenverklaringen en accountantsverklaringen. Alle werkgevers waar bevindingen zijn naar aanleiding van de controle door UVB, krijgen dit teruggekoppeld en krijgen dus de mogelijkheid om de geconstateerde tekortkoming(en) te herstellen.

Verkeerde inschatting m.b.t. derdenverklaring

VVD’er Tielen vroeg verder onder meer of de verplichte derdenverklaring ook geldt als blijkt dat, bijvoorbeeld door een eigen berekening, de tegemoetkoming waar een werkgever recht op heeft kleiner blijkt te zijn dan 20.000 euro. Ja, voor de bepaling van de benodigde verklaring is zowel het voorschotbedrag als het definitieve bedrag van belang, antwoordt Koolmees. Want alleen het voorschot ligt vast bij de berekening van de definitieve berekening. Op basis van alle verwerkte aanvragen (dit aantal is minder dan de 52.483 in totaal ontvangen aanvragen) is te stellen dat: