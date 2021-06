Belgische boekhouder als eerste vervolgd voor fraude met coronasteun

In Nederland lopen er al verschillende strafzaken over fraude met noodsteunregelingen, maar in België brengt het parket van Brussel voor het eerst een fraude met Vlaamse coronapremies voor de strafrechter. Een boekhouder kon via tientallen spookbedrijven onterecht voor meer dan 300.000 euro aan coronasteun claimen, meldt zakenkrant De Tijd.

De boekhouder uit (Belgisch) Limburg moet zich samen met zijn partner verantwoorden voor het aanvragen van steunvergoedingen op naam van 37 vennootschappen, terwijl die geen enkele activiteit uitoefenden en niet in aanmerking kwamen voor de vergoeding. Volgens de woordvoerster van het parket is sprake van in totaal 308.480 euro aan Vlaamse coronapremies. Het viel de Vlaamse inspectie onder andere op dat er één e-mailadres werd gebruikt voor verschillende steunaanvragen.

Btw-fraude

De boekhouder lijkt meer op zijn kerfstok te hebben, want hij wordt ook al verdacht van btw-fraude met ongeveer 23 ‘schimmige’ vennootschappen. Sommige van die vennootschappen stonden op zijn eigen naam, maar de meeste op die van stromannen.

Meer fraudegevallen verwacht

Er worden in België de komende tijd meer strafzaken over fraude met coronasteun verwacht. Inmiddels zijn zo’n 165 ondernemingen opgespoord die aanvragen indienden waarmee vermoedelijke subsidiefraude of valsheid in geschrifte gemoeid is. In totaal is tot nu toe voor 66,7 miljoen euro aan terugvorderingen uitgestuurd, waarvan al 35,9 miljoen euro is terugbetaald.

Bron: De Tijd