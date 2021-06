Wat als salarisverwerking niet meer een opzichzelfstaande dienst is, maar het sluitstuk van een goed ingericht, geautomatiseerd en gedigitaliseerd hr-proces? Een slimme accountant kijkt verder dan zijn eigen salarisafdeling en zoekt de aansluiting met bewegingen in de markt. Eén van die bewegingen is het automatiseren van de hr-afdeling. Steeds meer MKB-bedrijven willen dat. Mogelijkheden zijn er genoeg en ze liggen binnen handbereik, ook qua kosten. De kunst is alleen door de bomen het bos te zien.

Geïntegreerde systemen

Nu is hr nog vaak een module in een salarispakket. Dat gaat veranderen. Geïntegreerde specialistische hr-systemen lossen namelijk een hoop problemen op. Als alle hr-processen goed ingericht zijn, is de salarisadministratie het sluitstuk van de personele processen. Dat werkt zo efficiënt en moeiteloos dat het altijd winst oplevert. Als accountant of salarisadministrateur heb je weer tijd om je klant te adviseren in plaats van dat je steeds weer tijd steekt in routinetaken die weinig opleveren.

Voor én nadelen afwegen

Incomme heeft deze ontwikkelingen al jaren in het vizier. Directeur Koert van Loon en hr- en salarisconsultant Pieter Swinkels weten nu al welke nieuwe mogelijkheden de intuïtieve hr-systemen in de toekomst zullen bieden. Ze werken samen met de belangrijkste spelers in de softwaremarkt, nationaal en internationaal, en weten wat een systeem wel en niet kan. Pieter: ‘Een demo van een softwareleverancier laat alleen de voordelen zien van hun systeem. Wij brengen de sterke en minder sterke kanten van een pakket in kaart en vergelijken.’ Koert: ‘We wijzen de weg in het oerwoud van softwarepakketten zodat mkb’ers dezelfde ervaring kunnen krijgen als multinationals.’

Klantenbinding

Processen zoals onboarding, uitdiensttreden en contract verlengen geheel automatisch laten verlopen. Sollicitatieprocessen online afhandelen, nieuwe medewerkers automatisch én persoonlijk welkom heten en hun gegevens via een koppeling in jouw salarispakket terecht laten komen. Ze zijn al lang niet meer voorbehouden aan ‘de groten’. Sterker nog: het is de nieuwe trend in het MKB en bedrijven vragen erom. Een trend waar de accountancy-branche op in moet spelen om klanten aan zich te binden en hun dienstverlening af te stemmen op hun wensen. Gelukkig zijn er tal van maatwerkoplossingen. Maar welke kies je?

Wil je als accountantskantoor aan de slag met een geïntegreerd hr-systeem, let dan behalve op de prijs, hierop:

Zijn er koppelingen voorhanden met de systemen waar je al mee werkt? Koppelingen zijn altijd op maat te maken, maar dat brengt wel een meerprijs met zich mee.

Waar worden de data opgeslagen? Dit in verband met de AVG.

Hoe kunnen medewerkers met een systeem werken? Gebruiksvriendelijkheid is één van de belangrijkste factoren voor succesvol werken met een geïntegreerd hr-pakket.

Meer weten?

Er zijn nog tal van andere factoren die een rol kunnen spelen bij de keuze voor een hr-pakket. Wil je er zeker van zijn dat je de goede keuze maakt, vraag Incomme dan om advies. De consultants van Incomme kunnen je ook vertellen welke trends op het gebied van hr-automatisering eraan komen. Daarover meer in een volgend artikel.