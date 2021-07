De NOW-regeling heeft 230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen. Dat meldt Rabobank op basis van eigen berekeningen. De belangrijkste verklaring is dat veel werknemers niet zijn ontslagen, maar minder uren zijn gaan werken, vooral dankzij de NOW-regeling.

Economische wet

Als de economie met 1 procent krimpt, loopt de werkloosheid historisch gezien met een bepaald percentage op. Maar tijdens de coronacrisis werd met deze economische wetmatigheid gebroken. Dat kan alleen maar worden toegeschreven aan het kabinetsbeleid, zo zegt Hugo Erken van Rabobank. Daaraan hangt wel het prijskaartje van zo’n 20 miljard euro aan voorschotten. Bedrijven moeten de komende jaren een flink deel daarvan terugstorten in de staatskas.

Vertrouwen

‘Als je niks had gedaan was de schade misschien wel veel groter geweest’, zegt Erken op NOS.nl. ‘Dan was het vertrouwen geraakt, mensen waren minder gaan uitgeven, misschien was een groot deel van de vitale bedrijfsinfrastructuur wel omgevallen.’ Als dat gebeurt, duurt het langer voordat een economie herstelt. Rabobank verwacht nu dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal weer terug op het niveau van voor corona komt.

Faillissementen

In de coronacrisis daalde het aantal faillissementen tot onder de 200 per maand, waar dit in de vorige economische crisis tot boven de 1000 per maand kwam. Als de overheidssteun afloopt, zal het aantal faillissementen oplopen tot de niveaus van voor corona, verwacht de bank. Dat waren er tussen de 400 en 500 per maand. De werkloosheid zal mede daardoor ook weer wat stijgen.

Vertraagd

PwC en onderzoekers van de Universiteit Leiden ondervroegen bankiers, herstructureringsexperts en advocaten die met faillissementen te maken hebben. Van hen verwacht 73 procent dat de omvang van het aantal faillissementen minder zal zijn dan eind 2020 werd aangenomen. Waarschijnlijk is de verwachte piek in het aantal faillissementen met ongeveer een half jaar vertraagd tot het tweede kwartaal van 2022, staat in hun rapport. De eerder voorziene toestroom van ondernemingen die terecht zouden komen bij de afdelingen bijzonder beheer van banken, blijft dit jaar naar verwachting eveneens uit. Het hoogtepunt op dat vlak zou ook pas volgend jaar zijn.

Bron: NOS.nl