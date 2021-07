Hoge Raad: koper Hunkemöller ontweek belasting met loze lening

De Franse investeerder PAI die in 2011 Hunkemöller overnam, probeerde belasting te ontwijken door de lingerieketen geld te lenen tegen een hoge rente, oordeelt de Hoge Raad. Door de rente af te trekken, zou Hunkemöller fiscaal verlieslaten worden, maar die vlieger gaat niet op.

De overname werd gefinancierd via een ingewikkelde constructie waarbij onder meer een lening van ruim 60 miljoen euro in het spel was met een looptijd van veertig jaar en een rente van 13%. Maar de lening was niet aangegaan onder voorwaarden die maken dat die als eigen vermogen van de belastingplichtige kan worden aangemerkt, oordeelde het gerechtshof. Verder is bij het inzetten van een tussenschakel in de vorm van een fiscale eenheid bewerkstelligd dat de rente op de lening rechtstreeks ten laste kwam van het resultaat van Hunkemöller. ‘In de op de verwerving van de groep volgende jaren heeft dit geleid tot een aanzienlijke erosie van de Nederlandse heffingsgrondslag. Aldus is kapitaal dat als eigen vermogen voor de acquisitie van de [Hunkemöller] -groep beschikbaar was, omgezet in vreemd vermogen, waarvan de rente rechtstreeks ten laste komt van het resultaat van de groep. De initiële beschikbaarheid van eigen vermogen binnen [de overnemende partij] voor acquisities van ‘target companies’ en de concrete vormgeving van de acquisitie, met gebruikmaking van hybride lichamen en een hybride financiering, die via de tussenschakeling van belanghebbende, […] heeft geresulteerd in de rentelast op het niveau van de Nederlandse vennootschappen, heeft het karakter van een zogenoemde omleiding’, aldus het hof.

Fraus legis

Dat oordeelt dat de fiscus aannemelijk heeft gemaakt dat de lening vooral is opgezet met fiscale doeleinden. Rente op leningen die geen reële (zakelijke) functie hebben, kan niet worden afgetrokken. ‘Deze norm is in het onderhavige geval geschonden, zodat ook in dit opzicht aan de toepassingsvoorwaarden van fraus legis is voldaan.’ Er is namelijk ook in het land van vestiging geen belasting geheven over de lening aan degene aan wie de rente is verschuldigd.

De Hoge Raad heeft vrijdag in cassatie geoordeeld dat er inderdaad sprake van van belastingontwijking. Eerder had de hoogste rechter nog in het nadeel van de Belastingdienst geoordeeld bij een leningconstructie die verzekeringsmakelaar Aon een drievoudig belastingvoordeel oplevert.

Uitspraak Hoge Raad, 16 juli 2021