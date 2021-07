Ook banken getroffen door fraude topman Pels Rijcken

Notaris Frank Oranje blijkt ook twee banken te hebben benadeeld met frauduleuze handelingen. Goldman Sachs en RBS zijn door Pels Rijcken gecompenseerd voor €1,74 miljoen aan misgelopen rente, meldt het FD. Dat bedrag verdiende Oranje met het beheer van tientallen miljoenen euro’s die voor gedupeerde beleggers in World Online waren bestemd.

Eind vorige week meldde de krant al dat Oranje veel langer en grootschaliger fraudeerde dan aanvankelijk werd gedacht. De topman van het kantoor van de landsadvocaat maakte vorig jaar een einde aan zijn leven nadat aan het licht was gekomen dat hij fraudeerde. De afgelopen tijd komen steeds meer details naar buiten over de fraude en de werkwijze van Oranje.

World Online

Het compensatiebedrag dat Pels Rijcken aan Goldman Sachs en RBS blijkt te hebben uitgekeerd komt de banken toe, omdat met de gedupeerde beleggers in World Online een vaste rentevergoeding was afgesproken. Goldman en RBS troffen in 2010 een regeling voor €110 miljoen met beleggersclub VEB in verband met de geruchtmakende beursgang van internetonderneming World Online. Dat geld stalde Oranje vermoedelijk tijdelijk op een andere, lucratievere rekening. Daardoor ontving hij meer rente dan was afgesproken. Notariële regels schrijven dan voor dat het geld naar de banken had moeten vloeien, maar dat deed de notaris niet.

Betrokkenen gingen er tot vorige week vanuit dat met dit deel van de fraude enkele tonnen waren gemoeid. Vrijdag bleek echter dat Oranje €1,74 miljoen verdiende met de World Online-miljoenen. Een woordvoerder van het advocatenkantoor bevestigde pas maandag aan het FD dat dit geld niet naar de gedupeerde beleggers gaat, maar dat de twee banken het geld hebben gekregen.

