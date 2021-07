‘Ambtenaren Krimpenerwaard verdoezelden miljoenenfraude’

Ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard zouden de afgelopen jaren een fraudezaak van tientallen miljoenen in de doofpot hebben gestopt. De zaak draait om een ambtenaar die opdrachten gaf aan een adviesbureau waar hij zelf werkte.

De man was toen ambtenaar bij de gemeente Vlist, die vanaf 2015 onder de Krimpenerwaard zou gaan vallen. Vlak voor de herindeling zouden onder meer ambtenaren, aannemers en adviesbureaus onder aan hoedje hebben gespeeld om projecten binnen te halen met een waarde van meer dan € 20 miljoen. De beschuldiging is anoniem geuit in een e-mail aan de gemeenteraad. De Rijksrecherche is ingeschakeld om de beschuldigingen te onderzoeken.

Eigenaar spin in web

Bij de fraude zouden meerdere adviesbureaus zijn betrokken die allemaal worden bestuurd door drie dezelfde personen. Een van de betrokken ambtenaren zou zowel voor de gemeente als een van de adviesbureaus hebben gewerkt. De hoofdrol zou zijn weggelegd voor de eigenaar van een adviesbureau in Nieuwegein. ‘In feite wordt ieder project vanaf initiatieffase, budgetaanvraag, bestekfase, aanbesteding, directievoering en toezicht allemaal gefaciliteerd door hem’, schrijft de tipgever. Het bureau zou uiteindelijk verhuizen naar Stolwijk, waar het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Vlist stond. De eigenaar schakelde bij elk nieuw project zijn netwerk van bedrijven, ambtenaren en aannemers in, zelf 2,5% van de omzet opstrijkend, schrijft de klokkenluider. Ook de bestekken werden gecalculeerd in samenwerking tussen het adviesbureau en de aannemer, waarbij niet zelden de bedragen kunstmatig verhoogd werden. Overige gemeenteambtenaren wisten ervan, maar hielden zich stil, aldus de e-mail.

Ook toegeslagen in Lopik

De lokale partij Pro Krimpenerwaard vindt dat de onderste steen boven moet; fractievoorzitter Struijs beweert zelfs dat het college van B&W al eerder op de hoogte was van de klachtenbrief. Daarin wordt ook vermeld dat de frauduleuze praktijken ook zijn toegepast in buurgemeente Lopik, waar rioolwerkzaamheden zijn gedaan en facturen zijn vervalst. Daar zijn in mei twee mannen voor veroordeeld.

