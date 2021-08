Extra fiscale ruimte voor vroegpensioen onvoldoende voor werkgevers en bonden haven

Werkgevers en vakbonden in de Rotterdamse haven maken ruimere afspraken dan mogelijk is via de in het pensioenakkoord afgesproken tijdelijke fiscale versoepeling voor vervroegde uittreding (RVU’s).

RVU-regeling sinds 1 januari 2021

Werkgevers mogen werknemers 36 maanden (3 jaar) voor de AOW-leeftijd een bedrag tot € 22.164 per jaar (bedrag 2021) meegeven, zonder dat zij daarover 52 procent pseudo-eindheffing (RVU-heffing) moeten betalen. Boven dat bedrag geldt de heffing wel. Dit is vastgelegd in de wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen, waarbij het onderdeel RVU per 1 januari 2021 in werking is getreden. De regeling is vooral bedoeld voor mensen met fysiek zware beroepen.

Ruimere afspraken

Er is echter kritiek op het grensbedrag van € 22.164. In acht recent gesloten haven-cao’s wordt vroeggepensioneerden nu tegen de €15.000 per jaar extra beloofd — op voorwaarde dat ook dit bedrag onbelast blijft. FNV Havens en CNV Vakmensen dreigen met actie als het kabinet de fiscale ruimte voor vervroegde uittreding niet vergroot, meldt het FD. Ook verschillende werkgevers in de haven vinden de huidige afspraken onvoldoende.

Staken

‘Als de overheid straks niet over de brug komt, weet ik de werkgevers aan mijn kant en gaan we staken’, zegt Niek Stam van FNV Havens. Zijn bond overweegt naar de rechter te stappen. ‘We betalen het vroegpensioen zelf, uit de loonruimte. Die boete is pure diefstal. Zolang niet in de arbeidstijdenwet staat dat een werknemer maar een beperkt aantal jaren zware ploegendiensten mag draaien, zie ik niet waarom je gestraft moet worden als je niet meer kunt doorwerken.’

