NBA mikt met nieuwe campagne op mkb

De NBA start deze week met een nieuwe campagne, die specifiek op mkb-ondernemers is gericht. Het is het vervolg op de eerdere campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’.

De mkb-campagne stond gepland voor maart vorig jaar, maar door de coronapandemie is besloten tot opschorting. ‘Hoewel de meerwaarde van de accountant zeker in de afgelopen anderhalf jaar voor veel ondernemers extra zichtbaar werd, waren de onzekerheden tegelijk te groot’, aldus de NBA.

Nu is de tijd wel rijp voor het promoten van de accountant bij het mkb. De diverse uitingen lopen tot eind dit jaar. ‘De inhoud is in nauw overleg met de Commissie MKB van de NBA tot stand gekomen. Ook is in de tussentijd een nieuw communicatiebureau geselecteerd.’ Winkelman en Van Hessen, die de eerste campagne voor hun rekening namen, zijn ingeruild voor bureau Verheul uit Alphen aan den Rijn. Dat bureau verzorgt onder meer ook al het magazine Accountant en de vormgeving van diverse uitingen.

Mkb-campagne: accountant als sparringpartner

De nieuwe serie legt de nadruk op de meerwaarde van een accountant voor ondernemers in het mkb. ‘Accountants doen immers veel meer dan alleen de boekhouding, fiscale aangiften en het samenstellen van jaarstukken. Of je een start-up bent of een gevestigd familiebedrijf, internationaal opererend of geworteld in je eigen regio, klaar voor uitbreiding of op zoek naar opvolging: iedere ondernemer moet kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies en een kritische blik. Met een accountant halen ondernemers een sparringpartner in huis, zo benadrukt de NBA-campagne.’

Geen acteurs

De campagne bestaat uit een reeks advertenties in landelijke media en vakbladen waarin uiteenlopende thema’s worden besproken waarin accountants hun meerwaarde bewijzen. ‘In de printuitingen wordt gewerkt met echte ondernemers en hun eigen accountants, dus niet met acteurs of modellen.’ Er zijn radiospots op onder meer Radio 1 en 2, Skyradio, 538, Radio Veronica en BNR Nieuwsradio. In september, oktober en november staan printadvertenties gepland in het FD. ‘Ook zogenoemde ‘branded content’, outdoorreclame en een hele reeks advertenties in vakbladen staan op de planning.’

Toolkit voor accountants

De website nba.nl/rekentop biedt (mkb-)ondernemers praktische informatie over wat accountants voor hen kunnen betekenen. Voor mkb-accountants is een toolkit beschikbaar, waarmee zij zelf gratis advertenties, banners en social-media content met hun eigen naam en logo kunnen maken. ‘Ook kan een gevelbord in de stijl van de campagne worden besteld.’