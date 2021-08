Druk Duitse toezichthouder noopt mobiele bank N26 tot anti-fraudemaatregelen

De ook in ons land actieve Duitse onlinebank N26 heeft de leiding versterkt met enkele financiële zwaargewichten. Toezichthouder Bafin zou hebben gedreigd met een verkoopstop omdat de bank te weinig doet aan het tegengaan van fraude en witwassen. Alleen dit jaar al zouden duizend N26-rekeninghouders daarbij betrokken zijn.

De jonge bank, die inmiddels 7 miljoen klanten heeft en 1.500 medewerkers telt, heeft al meerdere malen waarschuwingen gekregen van de toezichthouder. De controle op witwassen en de naleving van de regelgeving zouden ernstig tekortschieten. In mei kwam N26 onder verscherpt Bafin-toezicht te staan. Een speciale functionaris ging erop toezien dat de bank de IT-beveiliging en de fraudepreventie op orde zou brengen. Maar dat ging niet snel genoeg; eerder deze maand dreigde de toezichthouder met een verkoopverbod als er niet snel ingegrepen zou worden. Intussen zouden tal van criminele organisaties een N26-rekening gebruiken voor illegale doeleinden.

De Bafin zit er bovenop, wellicht mede doordat het vorig jaar niet ongeschonden uit de Wirecard-affaire kwam. De toezichthouder kreeg onder meer het verwijt te lang te hebben weggekeken van de fraudepraktijken bij de omgevallen betaaldienstverlener.

Lees ook: Topman Bafin stapt op vanwege Wirecard-schandaal

Nieuwe holdingstructuur

De Berlijnse start-up heeft de directie nu uitgebreid met drie – naar eigen zeggen – zwaargewichten op het gebied van compliance en risico’s. Zo is er de functie van Group Money Laundering Reporting Officer in het leven geroepen. Die wordt vervuld door Stephan Niermann. Ook is er een chief risk officer benoemd in de persoon van Thomas Grosse. Jan Kemper wordt CFO van de bankgroep. De benoemingen gaan gepaard met een nieuwe holdingstructuur. De maatregelen zijn getroffen vanwege ‘de toenemend complexe eisen op het gebied van regelgeving’. N26 claimt hiermee de eerste volledig gereguleerde fintech in Duitsland te worden.

Fraude realtime opsporen

De bank geeft aan – onder meer vanwege de toegenomen financiële criminaliteit tijdens de coronapandemie- dit jaar al ruim € 25 miljoen te hebben gestoken in anti-witwasmaatregelen en fraudepreventie. Ook is de monitoring van transacties verbeterd. ‘Wij zijn een van de weinige Europese banken die verdachte transacties realtime kunnen opsporen.’ Daarnaast is de identiteitscontrole verbeterd. Volgens kenners zou N26 te lang alleen met groei bezig zijn geweest en geen aandacht hebben gehad voor deugdelijke controlesystemen. Volgens het Handelsblatt zouden N26-rekeninghouders bij opvallend veel frauduleuze transacties betrokken zijn. Alleen dit jaar al zou het om duizend rekeningen gaan. In reactie geeft de bank aan dat de betrokken rekeningen vrijwel allemaal beëindigd zijn.

N26 is in 26 landen actief; ook Nederlanders kunnen er een rekening openen.