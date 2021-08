Werkgevers: bedrijven kampen met hoge schuldenlast

De conjunctuurenquête van onder meer CBS en Kamer van Koophandel wijst uit dat ondernemers positief zijn over de toekomst. Maar werkgevers zien een ander beeld: bedrijven kampen met hoge schulden. ‘Achter de klinkende macro-cijfers gaat een andere werkelijkheid schuil.’

Dinsdag bracht de KvK de resultaten naar buiten van de enquête, die ook in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en het Economisch Instituut voor de bouw is uitgevoerd. Hoewel ondernemend Nederland vertrouwen heeft in de toekomst, kampen veel ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de coronamaatregelen van de overheid met problematische schulden, zo nuanceert VNO-NCW. Zo geeft ruim een vijfde van alle horecaondernemers aan dat hun schuldenlast op dit moment problematisch is. Ruim de helft van alle horecaondernemers (57%) geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan voor corona. ‘Ook in de cultuur, sport en recreatiesector geeft ruim veertig procent (43%) aan met een hogere schuldenlast te kampen dan voor corona.’

Helpen bij schuldenafbouw

Ondanks dat de Nederlandse economie zich verrassend herstelt is er nog steeds veel onderliggende problematiek aanwezig bij ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, concludeert de werkgeversorganisatie. ‘Veel van hen hebben uitstel van betaling aangevraagd, met name over belastinggelden. Zo geeft ruim een derde van alle horecaondernemers aan uitstel van betaling te hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. In de cultuur, sport en recreatiesector betreft dit een kwart van de ondervraagden. De cijfers onderstrepen nogmaals het belang dat er ook een oplossing moeten worden gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of -sanering.’