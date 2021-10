‘Je kunt nu 365 dagen per jaar relevant zijn voor je ondernemers’

Maandelijks een uurtje sparren met de ondernemers in je klantportefeuille. Over hoe het fiscaal gaat en waar het beter kan, maar ook over investeringsvraagstukken of duurzaamheid. Als het aan Comandi ligt, is de accountant van vandaag steeds vaker een ondernemerscoach.

Drie loodgieters zitten bij hetzelfde administratiekantoor. De accountant, die wat ervaring wil opdoen met het dashboard, vergelijkt hun cijfers. Direct valt op dat een van de drie ZZP’ers veel meer winst maakt dan de andere twee. Hij nodigt de drie mannen uit op kantoor om samen te bekijken waar het verschil zit. Al snel blijkt dat de groothandel verschillende kortingspercentages rekent. ‘Inmiddels hebben de drie loodgieters hetzelfde kortingspercentage én heeft het administratiekantoor nu veel meer loodgieters als klant’, lacht chief operating officer (COO) Joris Joppe van Comandi. ‘Zo zie je wat het werken met een dashboard oplevert: het is eigenlijk de volgende stap in de relatie die je hebt met ondernemers.’

Actiegericht advies

Zelf werkt Joppe al jarenlang als accountant. Al snel ontdekte hij de kracht van software en dashboards. ‘Je kunt je klantenportefeuille monitoren via één dashboard en alerts instellen. Dat scheelt tijd en geeft overzicht. Ook krijg je gedetailleerd inzicht: naast traditionele cijferrapportages kun je specifieke financiële en operationele KPI’s toevoegen. Daarmee kun je benchmarken en scenarioanalyses maken en je klant actiegericht adviseren. Zo kun je visueel inzichtelijk maken wat de consequenties zijn als de ondernemer een medewerker wil aannemen of als hij bijvoorbeeld een nieuwe bestelbus wil kopen. In plaats van één keer per jaar achteraf de cijfers te duiden, kun je nu 365 dagen per jaar relevant zijn.’

Omslag maken

De tendens om actiever te adviseren, betekent een omslag in het werk en verdienmodel van de accountant, verwacht marketingmanager Els van Bergeijk van Comandi. ‘Deze tijd vraagt van ondernemers snel en wendbaar te reageren op ontwikkelingen. Zij hebben behoefte aan een deskundige die meedenkt over bijvoorbeeld groei en investeringen, maar die ook op tijd aan de bel trekt als er cashflowproblematiek ontstaat of als een lockdown hun bedrijfsvoering treft. De accountant kan daarin de rol van coach vervullen die maandelijks kijkt naar de verwachtingen en prognoses. En die de ondernemer helpt acties te bepalen en doelstellingen te realiseren.’

Duurzaam denken

Het vraagt wel lef en vaardigheden om dat gesprek aan te gaan, vult Joris Joppe haar aan. ‘Zeker als de cijfers minder positief zijn en je de ondernemer moet aanraden niet naar de dealer, maar naar Marktplaats te gaan voor zijn wagenpark.’ Toch gaat het vaak wel die kant op en blijft het ook niet alleen bij advies over fiscaliteit: ‘De accountant van morgen krijgt ook te maken met vraagstukken als CO2-neutrale doelstellingen halen of circulair te produceren. Met de juiste data kun je verder kijken dan alleen de euro’s, en kun je de context van de cijfers duiden en doorrekenen. Het dashboard ondersteunt daarbij: een glazen bol, maar dan met een helder full-colour beeld. Het is even wennen om die nieuwe rol in te nemen, maar uiteindelijk maakt het je werk leuker, dynamischer. Ook bouw je aan een duurzame relatie met je klant.’

Dit artikel is ook verschenen in het AV-magazine van september 2021.