KempenPlus houdt BNG Bank verantwoordelijk voor fraude van boekhouder

Sociale werkplaats KempenPlus vindt BNG Bank had moeten zien dat een administratief medewerker bijna 5 miljoen euro overboekte op zijn eigen rekening. Bij de rechter eiste KempenPlus inzicht in alle transactiegegevens.

Ingenieus

KempenPlus raakte tussen 2014 en 2019 circa 4,5 miljoen euro kwijt omdat een administratief medewerker erin slaagde het geld naar zijn privérekening over te boeken. De fraude zat ingenieus in elkaar, maar het grote aantal overboekingen naar de privérekening van de boekhouder had moeten opvallen bij BNG Bank, denkt KempenPlus. En doordat er niet werd ingegrepen heeft de bank haar zorgplicht geschonden, is de gedachte.

Kort geding

Om een schadeclaim verder te kunnen onderbouwen eiste KempenPlus in een kort geding verslagen, memo’s en transcripties en geluidsopnamen van telefoongesprekken over de bankrekening op. De rechter wees de eis af. Volgens haar is er al uitvoerig onderzoek gedaan naar de fraude. Ze wijst vooral naar een geheim rapport van BDO dat in april werd afgerond en een gedetailleerd overzicht bevat van alle frauduleuze overboekingen met datum, en een analyse van de gehanteerde methode. ‘De feitelijke gang van zaken rond de fraude is inmiddels al duidelijk’, oordeelt de rechter.

EY zag het ook niet

BNG Bank bestrijdt dat ze heeft zitten slapen terwijl er miljoenen werden weggesluisd. Ze wijst erop dat de frauduleuze overboekingen altijd een tweede handtekening van een andere persoon bevatten. Overigens ontging de fraude ook aan de kritische blik van EY.