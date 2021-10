Accountants en blockchain zijn begrippen die nog niet alledaags lijken samen te gaan. Maar klopt dat wel? Doen accountants nog zo weinig met blockchain of gebeurt er meer dan de MKB-accountant vermoedt?

Wat is en kan blockchain?

Om te weten wat blockchain is en waarom het voor accountants relevant is, verwijs ik graag naar het Exact Spod On podcast interview met mij “Blik in de glazen bol: wordt blockchain de toekomst?”.

We kunnen Blockchain niet zomaar op alles inzetten. Maar het kan wel fundamenteel de wijze veranderen waarop we omgaan met veiligheid en betrouwbaarheid. Blockchain zorgt er bijvoorbeeld voor dat we kunnen waarborgen dat wat we op het internet doen veilig is. Gegevens worden niet misbruikt, wat je er vindt is betrouwbaar en je kunt gegevens tot de bron checken. En dat terwijl je ook nog de garantie hebt dat er niet met deze gegevens is geknoeid!

Blockchain, automatisering en accountants

In mijn toekomstvisie voor accountancy kunnen onze klanten ervan uitgaan dat de cijfers waarnaar zij kijken tot stand zijn gekomen zoals zij dat hebben bedoeld en afgesproken met hun klanten, leveranciers, personeel, etc. Contracten worden geautomatiseerd vastgelegd, uitgevoerd en geregistreerd tot op de betalingen en de boekhouding nauwkeurig, onderliggende documenten worden veilig opgeslagen en zijn ook niet meer aan te passen. Accountants kijken niet meer naar het verleden, maar helpen hun klanten met het inrichten van hun geautomatiseerde processen. Zodat zeker is dat hier niks anders uit kan komen dan de waarheid. Blockchain kan hiertoe, naast automatisering en alle technische ontwikkelingen daaromheen, een heel mooie gedeelde oplossing bieden.

Blockchaintoepassingen

In de praktijk vinden we al diverse blockchainoplossingen. Zo heb je de smart-contracts, waarbij je overeenkomsten van begin tot eind kunt automatiseren (programmeren). Deze zijn deels ook door grote accountantskantoren uitgewerkt.

Naast het vergaand automatiseren en programmeren van processen kun je ook delen daarvan oppakken via een blockchainoplossing. Ik noem twee kleine maar cruciale punten in onze accountancyprocessen.

Nieuwe klanten aannemen. Blockchain maakt het mogelijk dat elke klant een eigen, veilige, digitale kluis krijgt. Alleen de klant heeft toegang tot deze kluis. Hij maakt voor zijn accountant slechts zichtbaar wat deze nodig heeft (en wanneer) om hem als klant te kunnen identificeren. Door de manier van inrichting weet de accountant dat dit een document is dat bij die klant hoort, dat geldig is en de waarheid laat zien. Op deze manier hoeft de accountant geen kopie ID meer van de klant te bewaren met alle veiligheidsissues van dien.

Het proces om tot een definitieve jaarrekening te komen, vastleggen op een blockchain. Op die manier kan worden achterhaald welke acties er zijn uitgevoerd om tot deze versie te komen. Er bestaat met deze vastgelegde acties geen mogelijkheid te frauderen en zeker is dat deze versie de enige waarheid is. Ook kunnen er geen verschillende versies met verschillende partijen worden gedeeld. Een document wordt uiteindelijk ‘gehasht’ en opgeslagen op een veilige plek en is inzichtelijk te maken wanneer dit wenselijk is en aan welke gewenste partij.

Veel blockchainmogelijkheden moeten dus nog worden ontdekt en ontwikkeld. Maar het mooie is dat je hieraan als accountant zelf invulling kunt geven!

Wilma Schaftenaar is accountant en eigenaar van 3OS Financieel. Zij heeft een passie voor digitalisering in de accountancybranche.

Deze blog is eerder verschenen in het AV-magazine van september 2021.