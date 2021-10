BDO: datagedreven werken in mkb nog niet succesvol

Ondernemers in het mkb zien enorme kansen in datagedreven werken, maar boeken onder meer door het ontbreken van visie en strategie nog weinig succes. Dat concludeert BDO in het onderzoek ‘De kracht van data in het mkb’.

De snel groeiende hoeveelheid data zorgt voor mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, aldus BDO. ‘Met de inzichten verkregen uit data zijn organisaties in staat om betere beslissingen te nemen, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen. Tegelijkertijd zien veel mkb-ondernemers hun digitale initiatieven, zoals het op orde brengen van de data-kwaliteit, het inrichten van dashboards en het ontwikkelen van duurzame digitale competenties, tot op heden vaak mislukken.’

Urgentie en visie ontbreken

Technologie is daarbij niet een bepalende factor, concluderen de onderzoekers. Het beperkt datagedreven werken komt vooral door drie elementen: het ontbreken van urgentie, een digitale visie en strategische keuzes. ‘Prikkels om stevig in te zetten op datagedreven werken worden binnen mkb-organisaties nog beperkt gevoeld, bedrijven willen ‘iets’ met datagedreven werken, maar ‘wat’ precies en hoe dit aansluit op de organisatiestrategie is onduidelijk en er wordt door het management van organisaties nog onvoldoende ingezet op het stimuleren van datagedreven werken.’ Ook de heersende organisatiecultuur staat vaak verandering richting een datagedreven organisatie in de weg. ‘Zo is er bij veel mkb-organisaties beperkt ruimte voor samenwerken, experimenteren en onderzoeken. Dit zijn echter wel belangrijke randvoorwaarden voor succes.’

Vier bouwstenen

BDO definieert vier bouwstenen voor een succesvolle datagedreven organisatie: een digitale visie en plan om waarde te creëren met data en technologie, datagestuurde processen en sturing, het zorgen voor ‘datatalenten en een ondersteunende cultuur en tot slot het zorgen voor de juiste tools en datamanagement. ‘In de meeste gevallen blijkt dat mkb’ers nog maar beperkt scoren op deze bouwstenen.’ Zo worden digitale projecten nog weinig onderbouwd vanuit een digitale strategie en is de IT-infrastructuur vaak nog niet op orde. Ook blijken medewerkers nog weinig affiniteit te hebben met ICT.

Bouwen aan een datagedreven organisatie vereist een integrale aanpak, zo bewijzen volgens BDO voorlopers in de markt. Formuleer een duidelijke digitale strategie, zoek naar samenwerking en verlies de mens niet uit het oog, zijn enkele tips die de onderzoekers meegeven aan het mkb. Het onderzoek is te downloaden via de website van BDO.