Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen

De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd.

Een 52-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een BV btw-fraude pleegde. Hij is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex in Zwolle. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en pinpassen die niet van hem waren.

De zaak kwam aan het rollen toen een bank verdachte transacties meldde bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De Fiod dook erin en kon bij het onderzoek contante stortingen en overboekingen op de bankrekening van de BV niet terugvinden in de aangifte omzetbelasting. Eerder in het onderzoek zijn twee verdachten verhoord die vermoedelijk als katvangers waren ingezet. ‘Het vermoeden bestaat dat een van de katvangers in opdracht van de hoofdverdachten handelde. De andere katvanger was zich mogelijk niet bewust van zijn rol. Hij had moeten nagaan of hij niet meer verantwoordelijk was voor het bedrijf en was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.’

Ruim twee ton aan contanten in de kluis

Dezelfde dag arresteerde de Fiod een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum op verdenking van witwassen. Er werd een safeloket in Bussum doorzocht. In de kluis bleek € 239.000 contant geld te zijn opgeborgen en dat geld is in beslag genomen. Daarnaast hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in de woonhuizen van beide verdachten. Daarbij is onder meer beslag gelegd op drie auto’s en € 25.000 contant geld. De verdachten zijn in verzekering gesteld.

De Fiod startte een onderzoek na tips dat er in een door de verdachten gehuurde kluis veel contant geld zou zijn opgeslagen. Dat geld zou afkomstig zijn uit een misdrijf. Ook de aankoop van drie auto’s en investeringen in en rond de woning zouden met crimineel geld zijn betaald. ‘Uit het door de Fiod ingestelde onderzoek is gebleken dat deze uitgaven niet passen bij het fiscaal bekende inkomen van verdachten.’