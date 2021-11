AV-Top 50 | Goed geboerd

In 2020 is de agrarische nichemarkt opnieuw verkaveld: Alfa wisselt stuivertje met concurrent Accon avm. Bij marktleider Flynth kun je intussen het gras horen groeien.

De vlag kan uit bij Alfa accountants en adviseurs. Het kantoor, geleid door bestuursvoorzitter Fou-Khan Tsang, is de enige stijger in de top-10. Met een omzetgroei van 8,9 procent verslaat het niet alleen het marktgemiddelde, maar haalt het ook Accon avm in, al jarenlang concurrent van Alfa. Dat is een historisch haasje-over. Beide kantoren bewegen zich immers in dezelfde agrarische markt. In de subtop van de Accountancy Top 50 bevinden zich vijf kantoren met zo’n plattelandsoorsprong. Naast Alfa en Accon avm gaat het om Flynth, ABAB en Countus. Deze kantoren zijn verenigd in de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), dat de fiscaal-juridische en bedrijfskundige belangen van de kantoren behartigt op agrarisch gebied.

De verzwakte Veldelijke Vijf

De plattelandsnichemarkt komt uit een diep dal. Tussen 2009 en 2017 daalden de opgetelde omzetten van de VLB-kantoren met zo’n 15 procent. Hoewel de kantoren de laatste drie jaar weer in de lift zitten, ligt de totale omzet van de Veldelijke Vijf nog altijd 2 procent onder het niveau van 200 toen er met Gibo Groep – in 2011 opgegaan in Flynth – nog zes VLB-kantoren waren. Die fusie heeft Flynth overigens pijn gedaan: het grootste agri-kantoor leverde in slechts enkele jaren tijd liefst 50 miljoen euro aan omzet in.

Flynth kampt dit jaar met een stevige bestuurlijke crisis, waardoor de voltallige raad van commissarissen vertrok en de Ondernemingskamer moest ingrijpen om nieuwe commissarissen aan te stellen. De machtsstrijd tussen aandeelhouder en bestuurders enerzijds en raad van commissarissen anderzijds werd daarmee beslist in het voordeel van de eersten. Hoe Flynth, nu dat kalf verdronken is, zijn eigen governance weer tanden gaat geven, is een raadsel dat boven de markt hangt; tot die tijd is de focus van het bedrijf sterk intern gericht.

De hand aan de ploeg

Een soortgelijke daling onderging Accon avm. Sinds 2008 is dit kantoor bijna een kwart van zijn omzet kwijtgeraakt. Prijkte dit kantoor tot 2009 nog op een stevige nummer 6 in onze ranglijst, tegenwoordig moet Accon avm tevreden zijn met positie 10. Accon avm is bovendien in 2020 opnieuw gekrompen. Dit jaar is interim-directeur Theo de Vries dan ook aangesteld om de hand aan de ploeg te slaan. Verandering van weide doet de koe groeien, zo weet men bij Alfa. Ook komend jaar zal dat kantoor doorgroeien, want het nam de agroportefeuille van Mazars over. ABAB en Countus zijn daarnaast al jarenlang extreem stabiel qua omzet. Countus kende alleen in 2014 een minder jaar, maar verder presteren beide kantoren oerdegelijk.

Over de Accountancy Vanmorgen Top 50

De AV-Top 50 is tot stand gekomen met medewerking van Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is samengesteld op basis van gepubliceerde jaarstukken en door de accountantskantoren aan de redactie beschikbaar gestelde financiële gegevens. Bij een enkel kantoor is een beredeneerde schatting gemaakt, op basis van feitelijke gegevens. De kantoren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten te controleren en hun prestaties toe te lichten.