AV-Top 50 | Menselijke maat recept voor groei

Stolwijk Kennisnetwerk groeide de afgelopen jaren naar tweehonderd medewerkers. De organisatie, die onder meer de accountantskantoren Stolwijk Kelderman en Stolwijk Philipsen bevat, profiteert van een steeds verder toenemende aantrekkingskracht. Volgens directeur Diana Aalderink, accountant en partner Joost Kelderman en relatiebeheerder controle Fleur Wolters is vooral het hanteren van ‘de menselijke maat’ een succesvol recept gebleken.

Stolwijk Kennisnetwerk is allesbehalve de geijkte middelgrote accountantsorganisatie. Naast accountants en fiscalisten erken er binnen het kennisnetwerk diverse specialisten voor klanten samen. Bijvoorbeeld op het gebied van HR, fusie en overname en proces en IT. ‘We zijn dertig jaar geleden begonnen als accountantskantoor. Maar we zijn vanuit onze missie, daarin het duurzame succes van onze klant centraal staat, in de afgelopen tien jaar steeds meer een kennis- en netwerkorganisatie geworden’, legt Joost Kelderman uit. ‘Omzet maken en geld verdienen zijn voor ons niet de belangrijkste drijfveren. Als wij in staat zijn een klant of collega echt vooruit te helpen, dan is dat op zichzelf al een beloning.’

De menselijke maat

Volgens Diana Aalderink heeft Stolwijk Kennisnetwerk een aantrekkelijke omvang. ‘Aan de ene kant zijn we klein genoeg om persoonlijk betrokken te blijven bij onze klanten en medewerkers. Terwijl we aan de andere kant groot genoeg zijn om specialistische auditkennis in huis te hebben en ons technologisch te ontwikkelen. Het gevolg daarvan is een uitdagende klantenportefeuille, variërend van MKB tot gemeenten en van zorginstellingen tot stichtingen en verenigingen. Wij vinden het in elk geval belangrijk onze groei te combineren met oog voor mens en maatschappij.’ De menselijke maat die de boventoon voert binnen Stolwijk Kennisnetwerk komt ook duidelijk naar voren in hun vier kernwaarden: kwetsbaarheid, diepgang, ondernemend en samen. ‘Deze kernwaarden zie je terug in onze dagelijkse manier van werken’, vertelt Kelderman. ‘Je kwetsbaar opstellen geeft bijvoorbeeld openheid. En als je vertrouwen hebt in elkaar, dan vind je samen een oplossing. Bij ons mag je fouten maken, we weten namelijk dat je die altijd als team kunt opvangen.’

Werk-privébalans

Fleur Wolters beaamt dat menselijkheid bij Stolwijk Kennisnetwerk een groot goed is. ‘Wat mij direct opviel, is dat iedereen bij ons gelijkwaardig is. Ik hoor ook van andere collega’s dat werken bij Stolwijk Kennisnetwerk als een warm bad voelt.’ Voor Wolters was de persoonlijke benadering een doorslaggevende factor toen ze tijdens haar zwangerschapsverlof op zoek ging naar een nieuwe baan. ‘Ik was zwanger van een tweeling en had bij mijn vorige werk geen idee hoe ik werk en privé met elkaar moest gaan combineren. Daarom heb ik goed nagedacht. Wat is voor mij essentieel? En wat zijn mijn voorwaarden? Natuurlijk is een marktconform salaris belangrijk, maar ik hoef geen torenhoge bonus. In plaats daarvan wilde ik, passend bij mijn persoonlijke situatie, bijvoorbeeld parttime kunnen werken of zonder schuldgevoel bij een ziek kind thuis kunnen blijven.’

Regisseur van je eigen carrière

Stolwijk Kennisnetwerk biedt iedere medewerker altijd maatwerk aan en er wordt samen gekeken waar de interesses liggen. Aalderink: ‘Wil iemand meer diepgang en een opleiding volgen? Of graag via een werkgroep meer leren over een specifiek onderwerp? Zoiets kan al aan de orde komen tijdens een sollicitatiegesprek, zoals onlangs toen een sollicitant haar affiniteit benoemde met het thema duurzaamheid. Omdat wij een werkgroep hebben over dit thema én zij daarin kon plaatsnemen, heeft ze voor ons gekozen.’ Kelderman vult aan: ‘Ondernemend zijn is een van on

ze kernwaarden. Eigen regie hoort daarbij. Wij vinden het in die zin belangrijk dat medewerkers alle ruimte krijgen. Iemand kan doorgroeien naar een generieke functie, maar net zo goed een specialistische rol krijgen via ons netwerk. Natuurlijk moet het passen binnen de organisatiedoelstellingen, maar je bent bij ons wel regisseur van je eigen carrière.’ Al die ruimte kan spannend zijn, zeker als iemand uit een hiërarchische organisatie komt, weet Aalderink. ‘Soms is het even zoeken, daarom kijken we samen hoe we daar invulling aan kunnen geven. Maar onze ervaring is dat als je mensen ruimte geeft en niet vooringenomen bent, talent of leiderschap vanzelf tot bloei komen.’

In balans blijven

Stolwijk Kennisnetwerk doet er volgens Kelderman alles aan om in balans te blijven. ‘Natuurlijk willen we onze netwerkorganisatie de komende jaren nog verder vorm en inhoud geven. Maar groei overkomt je en is geen doel op zich. Wij raken er steeds meer van overtuigd dat maatschappelijke betrokkenheid, gelijkwaardigheid en sociaal werkgeverschap belangrijke voorwaarden zijn voor succesvolle groei. En daar handelen wij bewust naar.’

STOLWIJK KENNISNETWERK (#33) | OMZET 15,9 miljoen | MEDEWERKERS 137 fte