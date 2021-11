AV-Top 50 | Op naar de top!

Een aantal kantoren met een net te kleine omzet viel ook dit jaar weer buiten de ranglijst. De kans bestaat dat deze runners-up volgend jaar stormenderwijs hun entree in de ranglijst maken. Aan de ambitie zal het niet liggen. ‘Een bekende naam maakt de werving eenvoudiger.’

Vallei Accountants

Directeur Marfred de Leeuw, eigenaar van Vallei Accountants, vindt het prima dat het kantoor, dat hij twaalf jaar geleden opzette, net buiten de AV-Top 50 is gevallen. ‘Ik sta liever nu op plaats 51 en stijg in de toekomst de AV-Top 50 in dan dat het de andere richting opgaat.’

Vorig jaar heeft Vallei Accountants twee kantoren in Amsterdam overgenomen; dit zorgt voor meer slagkracht. ‘Met klanten die internationaal actief zijn, was dat wenselijk. Door deze stap is er snel meer toegang ontstaan tot de internationale kennismarkt.’ Met inmiddels 115 mensen in dienst wordt het volgens De Leeuw nog een hele kluif om de bestaande bedrijfscultuur – snel schakelen, doe maar gewoon, meeleven met de klant en meteen sorry zeggen als er iets fout is gegaan – te bewaren. Daarnaast is het volgens hem van belang dat het vliegwiel de juiste kant op blijft bewegen. ‘Zonder leuke klanten hou je de mensen niet binnen. Zonder gemotiveerde mensen worden klanten niet blij. Goede mensen vinden is een, deze vasthouden is nog belangrijker.’

KRC Van Elderen

Partner Jaap Bakker van KRC Van Elderen heeft zeker de ambitie bij de grote jongens te horen, al is het maar omdat dit helpt om aan nieuw personeel te komen. ‘Door een plaats in de top ben je zichtbaarder, dit maakt het gemakkelijker personeel te werven en ook om grotere controleklanten te acquireren.’

Volgens Bakker groeit KRC Van Gelderen boven de benchmark in zowel het controlesegment als in de samenstelpraktijk. De groei zou nog spectaculairder zijn geweest als er meer accountants zouden rondlopen die werk zoeken. ‘De gebrekkige personele bezetting is momenteel het grootste struikelblok naar meer groei. Daarom zijn we selectief in het aannemen van nieuwe klanten. Als deze opereren in branches waarvan niet het volledige team kennis heeft, dan moeten wij helaas nee verkopen. Er is gewoonweg te weinig tijd om ons verder te verdiepen in deze branches en ons de sectorspecifieke kennis eigen te maken.’ Voor KRC Van Elderen betekent dit dat ze bijvoorbeeld grote zorginstellingen, gemeentes of woningcoöperaties op afstand moeten houden.

Horlings Nexia

Ook bij Nico Kuipers, partner bij Horlings Nexia, is er de ambitie een plaatsje te bemachtigen in de top. ‘Want met groei kun je beter mooie klanten aantrekken, en dat helpt weer om nieuw personeel te binden. Alleen zo is continuïteit gewaarborgd.’

Volgens Kuipers is Horlings Nexia een echt opleidingskantoor met een naar eigen zeggen uniek opleidingssysteem. ‘Het kost ons niet veel moeite jong talent aan te nemen, maar er wordt na een tijd wel aan hen getrokken. Dat een deel uiteindelijk weggaat, is all in the game. Na vijf jaar willen mensen ook nog wel eens om zich heen kijken. Voordeel is wel dat we een leuk en jong kantoor hebben met goed opgeleide mensen.’

Een ander voordeel van Horlings Nexia is dat het onderdeel is van Nexia International, een van de grotere kantoren wereldwijd. ‘We hebben het beste van twee werelden’, zegt Kuipers. ‘Hier in Amsterdam zijn we klein, waardoor we snel kunnen reageren. Door deel te zijn van een groter verband kunnen onze Nederlandse klanten ook worden geholpen in het buitenland.’

De Beer Accountants en Belastingadviseurs

Dit kantoor heeft de doelstelling de komende jaren uit te groeien tot een kantoor met 120-125 mensen. Dat komt overeen met een personeelsgroei van 20 tot 25 procent. ‘Dat lijkt ons een goed aantal. Zo kunnen we noodzakelijke investeringen plegen op een goede manier en een aantrekkelijk kantoor blijven voor zowel potentiële cliënten als voor potentiële medewerkers’, vertelt bestuurslid Jan van der Laak.

Maar ja, hoe kom je aan die mensen? Die vraag zorgt ook bij De Beer Accountants voor kopzorgen. ‘Het is een dagelijks gespreksonderwerp. We doen er alles aan om nieuwe mensen aan te trekken.’ Het is een van de redenen geweest waarom De Beer Accountants vorig jaar met al zijn werknemers naar een nieuw, niet-traditioneel kantoorpand is verhuisd, op 200 meter van het uitgaansgedeelte van Tilburg. Het pand leent zich volgens Van der Laak uitstekend om flexibel te werken. ‘We hebben dat pand juist gekozen om nieuwe medewerkers aan te spreken.’

Dat Tilburg een van de accountancyopleidingen van het land herbergt, is natuurlijk ook een voordeel. Van der Laak: ‘Wij willen ons onderscheiden door de mensen een gezonde werk-privébalans te bieden. Hierbij streven wij net als de Big Four een hoog kwaliteitsniveau na ten behoeve van interessante cliënten, echter zonder dat er sprake is van structureel overwerk. Het moet immers wel leuk blijven.’

Over de Accountancy Vanmorgen Top 50

De AV-Top 50 is tot stand gekomen met medewerking van Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is samengesteld op basis van gepubliceerde jaarstukken en door de accountantskantoren aan de redactie beschikbaar gestelde financiële gegevens. Bij een enkel kantoor is een beredeneerde schatting gemaakt, op basis van feitelijke gegevens. De kantoren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten te controleren en hun prestaties toe te lichten.