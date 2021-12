Regeerakkoord: bpm-vrijstelling bestelauto’s verdwijnt

De coalitiepartijen hebben in het nieuwe regeerakkoord afgesproken dat de vrijstelling van bpm voor bestelauto’s in stappen gaat verdwijnen.

De bpm geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Die vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. daarna is het reguliere bpm-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. Een uitzondering geldt voor emissievrije bestelauto’s: die blijven wel vrijgesteld van bpm.

MRB Plus

Bekend was al dat per 2030 rekeningrijden wordt ingevoerd, ook wel MRB Plus genoemd. Daarvoor geldt een vlak kilometertarief op basis van de kilometerstand voor alle personen- en bestelauto’s. Het is de bedoeling dat de MRB Plus budgetneutraal wordt ingevoerd. ‘Dit betekent dat belastingderving (minder accijnsinkomsten en minder bpm, voor een klein deel gecompenseerd door meer inkomsten uit energiebelasting en mrb-inkomsten) terugkomt in de tarieven van de MRB Plus vanaf het moment van invoering.’ De derving door grondslagerosie door de groei van het aantal elektrische voertuigen wordt opgevangen vanaf 2030 binnen de MRB Plus. ‘Het belastingniveau dat wordt aangehouden als referentie voor het opvangen van de grondslagerosie is het voor EV-stimulering gecorrigeerde belastingniveau in 2025, het jaar waarin de EV-stimulering van het Klimaatakkoord grotendeels afloopt.’

