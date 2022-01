Aanbod van Practice management software flink toegenomen

Het aantal leveranciers met standaard software voor de accountancy is de afgelopen 2 jaar geconsolideerd. Het aanbod van Practice management software is daarentegen juist uitgebreid naar welgeteld 18 verschillende oplossingen, constateert GBNED. Het onderzoeksbureau heeft een nieuw rapport uitgebracht over Practice management software.

Het gaat dan in verreweg de meeste gevallen om oplossingen die (veel) verder gaan dan louter relatiebeheer (oftewel CRM) en ook functies bevatten op het gebied van onder meer document management, procesbeheer en planning & control. Er valt dus heel wat te kiezen voor kantoren.

Ook internationaal wordt Practice management software (PMS), onder andere voor accountants- en administratiekantoren, aangeboden. Enerzijds als software onder dezelfde noemer en anderzijds als:

Workspace software for teams; App for work and productivity; Team collaboration.

De nadruk bij de meeste tools ligt op het samenwerken aan projecten door teams, constateert GBNed. ‘Hoewel wij van mening zijn dat dit slechts een deeloplossing is van Practice Management Software voor de accountancy zijn er kantoren die dergelijke tools met succes inzetten in hun kantoorpraktijk.’ In de nieuwe uitgave van het rapport Practice management software voor de accountancy heeft GBNed dan ook een (korte) opgave opgenomen van een aantal van deze tools.

Het complete rapport rapport Practice management software voor de accountancy, met van alle 18 oplossingen inzicht in ruim 100 functies en eigenschappen, is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).

