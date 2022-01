Met accountant Lian Doesburg voldoet SnowWorld aan vrouwenquotum

SnowWorld was van plan twee mannen in de raad van commissarissen te benoemen. Daarmee dreigde het bedrijf niet aan het vrouwenquotum te voldoen. Vrijdagochtend droeg SnowWorld accountant Lian Doesburg voor als nieuwe commissaris.

Ingroeiquotum

Aanvankelijk wilde SnowWorld twee mannen in de Raad van Commissarissen benoemen: Fons Jurgens, algemeen directeur van attractiepark de Efteling, en Michael Schenk, gelieerd aan het Belgische investeringsfonds Alychlo (dat een meerderheidsbelang in SnowWorld heeft). Het aantal commissarissen zou daarmee op vijf zijn gekomen. Met slechts één vrouwelijke commissaris (Freya Loncin) dreigde SnowWorld het ‘ingroeiquotum’ niet te halen. Vanaf 1 januari dit jaar moet de raad van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen in Nederland voor tenminste een derde uit vrouwen en een derde uit mannen bestaan. De wet geldt alleen voor nieuwe benoemingen.

Nietig

Als nieuwe RvC-benoemingen niet voldoen aan het quotum zijn deze per definitie nietig. De vacature blijft dan openstaan. Het ministerie van OCW heeft echter geen handhavende rol en verwijst daarvoor naar de rechter. Anders dan bijvoorbeeld in België zijn er geen sancties behalve de nietige bestuursbenoeming. Die heeft voor de besluitvorming van een bedrijf geen gevolgen. Besluiten van de RVC blijven rechtsgeldig, ook als het quotum niet gehaald wordt, tenzij het aantal commissarissen door de nietigverklaring niet meer voldoet aan het minimum aantal commissarissen, zoals in de statuten vastgelegd.

Persbericht

SnowWorld deelt vandaag in een persbericht mee dat het voornemens is Fons Jurgens bij gelegenheid van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) per 28 februari 2022 te benoemen in de Raad van Commissarissen. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben besloten de benoeming van Michael Schenk, die aanvankelijk ook op de agenda van de BAVA stond, niet ter stemming te brengen. Commissarissen Pieter Bourgeois en Peter Paul de Vries treden op eigen verzoek terug als RVC-lid. Tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering, die naar verwachting in maart zal plaatsvinden, doet SnowWorld een voorstel om Michael Schenk alsnog te benoemen, samen met Lian Doesburg. Na deze benoemingen zal 40 procent van de Raad van Commissarissen bestaan uit vrouwelijke leden. ‘Daarmee onderstreept SnowWorld dat groot belang wordt gehecht aan diversiteit in bestuur en toezicht’ aldus het persbericht.

Accountant

Lian Doesburg is interim-finance professional. Zij is sinds 2018 ook lid van de Raad van Commissarissen van MECC Maastricht. Enkele jaren geleden was zij een jaar directeur Accountancy bij ABAB Accountants en Adviseurs. Zij begon haar carrière als assistent-accountant bij Deloitte (1993-2002). Doesburg studeerde van 1993 tot 1998 accountancy aan universiteit Nyenrode.