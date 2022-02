Omzet AFAS Software groeit met veertien procent naar 218 miljoen

AFAS Software heeft het 25-jarig jubileumjaar 2021 afgesloten met een omzet van 218 miljoen euro, een groei van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De winst van de softwareleverancier bedroeg na belasting 83 miljoen euro.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich voor het familiebedrijf uit Leusden als een jaar vol hoogtepunten. Zo vierden ze hun 25-jarig jubileum, opende koningin Máxima het AFAS Theater en AFAS Clubhuis, ging 14 de musical in première, lanceerde ze het familiestatuut en werden ze verkozen tot beste werkgever van Europa.

Groei en continuïteit

In het afgelopen jaar is de omzet van AFAS met veertien procent gegroeid naar 218 miljoen euro. De winst na belasting nam toe naar 83 miljoen. Ook de productiviteit is afgelopen jaar flink gestegen, van 387 duizend euro naar een omzet van 405 duizend euro per FTE. Verder verwelkomden het softwarebedrijf meer dan achthonderd nieuwe klanten in diverse sectoren.

In 2021 is AFAS er niet alleen financieel op vooruitgegaan, ook is het aantal medewerkers toegenomen van iets meer dan vijfhonderd werknemers naar ruim zeshonderd medewerkers. De afdeling facilitair groeide het hardst, dat heeft te maken met de werkgelegenheid die is ontstaan door het betrekken van een nieuw hoofdgebouw. Daarnaast verstevigde het softwarebedrijf haar organisatiestructuur met de aanstelling van een Raad van Commissarissen (RvC).

CFO Arnold Mars: “AFAS heeft in de afgelopen jaren een voortdurende groei in omzet, klanten en winstgevendheid laten zien. Wij geloven dat dit succes het gevolg is van een goede strategie, de sterke cultuur en de positie van het familiebedrijf. Daarbij is transparantie voor ons een groot goed. Er ligt op dit moment een stevige basis voor verdere groei in de toekomst.”

CSR-beleid

De groei die het softwarebedrijf doormaakt schept verplichtingen om nu en in de toekomst het verschil te maken op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR), vindt Mars. “Wij willen een merkbare en meetbare bijdrage leveren aan een betere wereld en hier transparant in zijn. Dat doen we met liefde, vanuit ons hart en dat doen we systematisch. We kijken daarbij naar vragen als: wat kunnen we doen voor klimaat en milieu, hoe helpen we medewerkers gezond en gelukkig te zijn, en hoe kunnen we met onze software andere ondersteunen dat daadwerkelijk te doen? In de afgelopen maanden hebben we daarom de basis gelegd voor ons CSR-beleid en komend jaar brengen we hierover een impactverslag uit.”

Verantwoordelijkheid nemen

In de CSR-beweging heeft AFAS vier concrete vertrekpunten gedefinieerd die de basis vormen voor zijn duurzaamheidsambities: het product, ecosysteem, de medewerkers en het Clubhuis en Theater. Het vijfde vertrekpunt is de AFAS Foundation en draagt al sinds oprichting bij aan CSR-doelen. In 2021 heeft de AFAS Foundation 5,8 miljoen besteed en 67 verschillende projecten ondersteunt die een positieve impact maken op de samenleving. Komend jaar zal het beschikbare bedrag toenemen naar 7,5 miljoen met als doel nóg meer impact te maken.

Meer weten over de resultaten en de cijfers over 2021? Bekijk hier het online jaarverslag.