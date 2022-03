Sywert van Lienden aangehouden in strafrechtelijk onderzoek FIOD

Sywert van Lienden en twee anderen zijn maandagmiddag in Hilversum aangehouden door de FIOD in het strafrechtelijk onderzoek naar onder meer de Stichting Hulptroepen Alliantie, meldt de Telegraaf.

Eerder op de dag meldde het het Openbaar Ministerie (OM) dat de FIOD onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar onder meer de Stichting Hulptroepen Alliantie en drie daarbij betrokken natuurlijke personen, waaronder Sywert van Lienden. Aanleiding voor het onderzoek is de aangifte die uitzendbureau Randstad eind december 2021 heeft gedaan, meldt het OM. Het Functioneel Parket van het OM heeft deze aangifte bestudeerd en is op basis daarvan een onderzoek gestart.

Stichting Hulptroepen Alliantie

Stichting Hulptroepen Alliantie werd in het voorjaar van 2020 opgericht door Sywert van Lienden en enkele compagnons als een non-profit organisatie die, naar eigen zeggen, in staat was op korte termijn primair voor de zorg in een groot aantal mondkapjes te voorzien. Randstad besloot daaraan een bijdrage te leveren door personeel uit te lenen aan de Stichting zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

De Volkskrant onthulde in mei vorig jaar echter dat Van Lienden en zijn twee zakenpartners niet alleen belangeloos mondkapjes hebben geleverd via hun non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, zoals eerder steeds was voorgespiegeld, maar daar via een BV ook wel degelijk aan verdienden. Follow The Money kwam er daarna achter dat de winst voor Van Lienden 9 miljoen was en zijn twee compagnons nog eens 10 miljoen overhielden.

Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze BV. Het OM meldt nu: ‘Uit mediaberichten en de aangifte van Randstad volgt dat mogelijk ook andere partijen op een soortgelijke manier betrokken zijn bij de activiteiten van de Stichting en/of de BV. Het OM sluit niet op voorhand uit dat ook naar deze gevallen onderzoek gedaan zal worden.’

Civiel onderzoek

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft het OM, naast haar strafrechtelijke taken, een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. Het OM had al voordat de aangifte werd gedaan een civiel onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie. ‘Dit onderzoek, waaraan de Stichting volledige medewerking verleent, loopt nog en heeft nog niet tot conclusies geleid’, meldt het OM. Het civiele onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek en wordt door een ander team uitgevoerd.