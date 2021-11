Deloitte liet data lekken in onderzoek-Van Lienden

In het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is een notitieboek van een van de onderzoekers van Deloitte kwijtgeraakt. Het kantoor heeft het datalek pas na enkele weken gemeld bij het ministerie en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet teruggegeven

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Een notitieboekje met persoonlijke aantekeningen, waaronder persoonsnamen, zou in handen gevallen zijn van een anoniem persoon. Deze heeft Deloitte gemeld dat hij de aantekeningen in bezit heeft en het vooralsnog niet teruggegeven. Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere onderzoek.

Pas na drie weken

Het aantekeningenboek raakte op 19 oktober kwijt, maar Deloitte stelde Blokhuis pas op 5 november op de hoogte van de vermissing. ‘Op initiatief van mijn ministerie heeft het onderzoeksbureau mij – na intensief overleg – op 9 november jl. duidelijkheid gegeven over de ernst van dit lek en de volledige omvang en mogelijke gevolgen van deze vermissing. Daarbij heb ik ook vernomen dat het onderzoeksbureau de afweging heeft gemaakt om pas op 7 november jl. een melding van dit datalek te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze gang van zaken betreur ik ten zeerste. Ik bekijk welke gevolgen dit datalek heeft voor het vervolg van het onderzoek’, schrijft Blokhuis aan de Kamer.

28 miljoen

Het onderzoek van Deloitte richt zich op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. CDA-prominent en opiniemaker Sywert van Lienden kocht mondkapjes in via zijn bedrijf Relief Goods Alliance. Hij raakte in opspraak vanwege een lucratieve mondkapjesdeal waar meer dan 100 miljoen euro gemoeid was, die hij met het ministerie van Volksgezondheid sloot. Van Lienden en zijn twee zakenpartners hielden gezamenlijk bruto 28 miljoen euro over aan de verkoop. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden.

Duurt langer

In september meldde Blokhuis dat het onderzoek naar de beschermingsmiddelen veel langer zou duren dan eerst werd gedacht. De eerste onderzoeksresultaten zouden er begin september al moeten zijn, maar Deloitte had alleen al tot half oktober nodig om in te schatten hoe lang het onderzoek mogelijk zou gaan duren. Blokhuis schreef vorige maand de eerste resultaten voor april volgend jaar te verwachten.

